Roberto Lavagna: "Nunca participé de Alternativa Federal, era una construcción muy frágil"

El precandidato presidencial Roberto Lavagna afirmó que nunca fue parte del fracasado espacio Alternativa Federal porque era "una construcción muy frágil". "Nunca participé ni estuve en las fotos de constitución de la fuerza. Era una construcción muy frágil", dijo este lunes en una entrevista en Todo Noticias.

"No tenía sentido unirme si percibía que se iban a ir para los dos lados", dijo en relación a sus antiguos socios Miguel Ángel Pichetto, que armó fórmula con el presidente Macri, y Sergio Massa. que se unió al kircherismo. Reconoció haber tenido "la percepción de que había gente que iba a terminar corriéndose a un lado y a otro" de la coalición que se presentaba como peronismo alternativo.

El economista y candidato por Consenso Federal, reafirmó su "idea es un gobierno de unión nacional" con el objetivo de "construir una mayoría sólida; un consejo económico social de alto nivel, donde no haya legisladores, diputados y senadores están en el Congreso". "Nadie va a venir a rosquear políticamente", advirtió Lavagna. El exministro de Economía de Néstor Kirchner se mostró esperanzado por que existe "un 40% que no quiere votar ni por uno ni por otro", refiriéndose al kirchnerismo y el macrismo.

"La sociedad está partida entre cristinistas, macristas y los que no quieren a ninguno de los dos". "Hay un grupo muy grande que no se siente representado y si no surge algo distinto termina desencantado de la política, votando en blanco, no votando o votando cualquier cosa", dijo Lavagna. "La sociedad está partida en cristinistas, macristas y los que no quieren a ninguno de los dos", insistió el economista, que agregó que "tenemos la obligación de romper la polarización". Las sociedad polarizadas son las que no progresan". "La obligación de los que no estamos de un lado ni del otro es trabajar para romper eso, ensanchar esa vía del medio", sostuvo.

Refiriéndose a los candidatos de su espacio, lamentó que "tenía tres mujeres importantes: Chiche Duhalde, Margarita Stolbizer y Graciela Camaño, pero lugar para cabeza de lista había para una sola. Siempre alguien queda afuera". No es fácil para un grupo nuevo lograr presentar candidatos en todos los distritos, ahora hay que ponerse con todo a seguir con el tema de los programas. Basta de política".

D.S.