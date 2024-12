Kevin Gallo, el hermano del gendarme secuestrado en Venezuela, Agustín Gallo, expresó en medios televisivos el momento difícil que están atravesando él y su familia.

Gallo confirmó que a su hermano le sacaron el teléfono y que no tienen noticias de él desde hace una semana. Además, expresó que el agente había viajado a ese país para encontrarse con su esposa y su hijo, y que su recorrido había sido por tierra, en la frontera entre Cúcuta y Táchira.

Allí fue detenido por seis agentes, que se lo llevaron en una camioneta negra sin identificación. "Se lo tragó la tierra", resumió Kevin, para definir el nivel de gravedad del caso.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

La única información fehaciente que tiene la familia, por estas horas, fue suministrada por un remisero que lo llevaba. El chofer les dijo que le sacaron el celular a Gallo y después lo obligaron a bajarse. "El conductor le prestó un teléfono. Así, logró comunicarse con mi cuñada y le dijo que estaban por llevárselo", detalló Kevin Gallo.

La esposa del gendarme radicó la denuncia en varios puntos del país pero hasta el momento no saben nada de él. Por otro lado, la familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: "Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar".

Por último, Gallo también contó que su hermano presta servicio en Mendoza: "Se fue de vacaciones a Venezuela y a ver a su pareja. Ella se fue de negocios en julio y volvía en enero".

La postura del Gobierno nacional sobre la detención de Agustín Gallo

El Gobierno nacional calificó como "arbitraria e injustificada" la detención del gendarme argentino en Venezuela Fue a través de un comunicado conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"La Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad expresan su más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Cabo Primero Nahuel Agustín Gallo", inicia el texto.

En esa línea, agrega: "El Gobierno de la República Argentina exige, de forma categórica e inmediata, la liberación de nuestro funcionario. La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana".

"Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido", cierra el comunicado.

