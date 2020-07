Empleado de Asseff denunció que le sacaba parte del sueldo

Como candidato a diputado en 2019 fue una de las sorpresas de la boleta bonaerense de Juntos por el Cambio, luego de haber estado trabajando con José Luis Espert y llegar a un acuerdo, a pocos días del cierre de listas, saltó a Cambiemos. Ahora, Alberto Asseff, titular del partido UNIR, quedó involucrado en un conflicto: su jefe de despacho y secretario General del partido, Daniel Vico, renunció a su cargo denunciando “presión” para que los empleados parlamentarios le den parte de su salario. Asseff, por su lado, afirma que fue él quien lo echó y que, justamente por ello, el dirigente lo acusa de exigirle parte de su sueldo.

Según consta en el chat de Jefes de Despacho Bloque PRO, al que tuvo acceso PERFIL, Vico denunció la presunta maniobra delante de más de 50 dirigentes de la bancada opositora. Allí escribió: “Lamento muchísimo tener que abandonar el equipo del Diputado Alberto Asseff, llegamos a un punto de quiebre. Es insostenible la presión que nos impone para que le demos dinero de nuestro sueldo, esas prácticas horribles pertenecen a otros espacios políticos, por suerte tengo todo registrado… me voy muy triste, realizaré la correspondiente denuncia, al igual que los demás miembros del despacho”.

Acto seguido, copió sus presuntos chats privados con Asseff. En ellos, se puede leer que el diputado le plantea: “Debés aportar la proporción correspondiente y contestar cuanto cobraste de aguinaldo. Todos tienen necesidades y el Partido cada vez más compromisos” (ver imagen adjunta). Vico le responde: “Imposible, ya me gaste todo, además vos sabés bien mi situación Alberto, cuando tuve q darte una mano en Parlasur lo hice con gusto y lo haría de nuevo sin dudarlo, pero no me pidas esto. Vivo al día”. Según esa captura, el legislador de UNIR le contestó: “Imposible que no aportes. Te lo digo en serio. No vengas con “facturas” del pasado. Exijo que cumplas los compromisos. Lo que estás haciendo es un abuso”.

Según el denunciante, el pedido estaría en el orden del 20% del salario de cada empleado. El diputado, por su lado, asegura que se trata del 10% como un aporte orgánico al partido. Y agregó, en diálogo con PERFIL: “Está herido, y como le dimos cese a sus tareas, quiso sacar trapitos sucios al sol. Puso $ 8.000 a alguien del partido y eso es más transparente que el cristal. Lo tenía que aportar al partido porque la Carta Orgánica de UNIR, aprobada por ley, por la Cámara Electoral y el Poder Judicial (a través de la Cámara Electoral). La política se tiene que hacer con financiamiento, no tenemos financiación ni de empresas ni de corporaciones, lo hacemos todos a pulmón. Cuando hay cinco personas con funciones en un despacho, tienen que depositar un 10%”.

Y añadió: “Ganaba $ 81.600 y depositaba el 10%. La Carta Orgánica plantea que cuando se asume un cargo cuya pertenencia se llegó desde el partido, derivado de esa pertenencia, se deben aportar al tesoro partidario el 10% de su remuneración. Yo nunca intermedié en los subsidios a dirigentes, es una transferencia directa”.

Por su lado, otra de las asesores de Asseff, le informó a los dirigentes del partido que Vico había sido “suspendido” por “grave indisciplina”.