En la Rosada le bajan el tono a una cita "a las apuradas" con Bolsonaro

por Rosario Ayerdi

La invitación de Jair Bolsonaro a Alberto Ferndández para verse por primera vez en suelo uruguayo es una propuesta que no termina de convencer al mandatario argentino. Después de meses de cruces que atravesaron la campaña electoral y la asunción de Fernández, desde la Casa Rosada creen que el primer encuentro con su par brasileño debería despertar mayor interés que lo que dejará una reunión rápida en la presentación de un tercer presidente “neutral”.

“Bolsonaro le manda un abrazo al Presidente y espera verlo el 1º de marzo”, dijo el canciller Felipe Solá después del encuentro en Brasilia con Bolsonaro. Ese día asumirá la presidencia en Uruguay Luis Lacalle Pou. La invitación no sorprendió ya que antes de viajar, Solá ya estaba en conversaciones con funcionarios de Brasil y era una de las fechas tentativas del encuentro entre los mandatarios. Pero horas después, Fernández puso en duda si podrá asistir. “No sé si voy a poder ir; el 1º de marzo se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso”, sostuvo el Presidente, quien agregó que le propondrá a Bolsonaro “verse al día siguiente”.

Pero el rechazo de Fernández no tendría que ver con la coincidencia de los dos eventos. Si quisiera, podría estar ya que la asamblea es a media mañana y la asunción de Lacalle Pou inicia a las dos de la tarde. Desde el Gobierno evalúan que el primer encuentro no debe ser a las apuradas en medio de este evento. “Esto sucede cuando dos países están en conflicto, utilizan un lugar neutral para saludarse y dar un gesto de que puede haber un inicio de conversaciones, nosotros no estamos en conflicto con Brasil”, detallan en el primer piso de la Casa Rosada.

Aunque mantiene fuertes diferencias ideológicas y, sobre todo, conserva su enojo por la burla que uno de los hijos del mandatario brasileño, Eduardo, le hizo a Estanislao Fernández, el Presidente busca que el encuentro con el brasileño funcione como un claro apoyo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El canciller Solá le pidió el acompañamiento a la renegociación de la deuda en la reunión que mantuvieron esta semana en el tercer piso del Planalto. El jueves por la noche, a través de una transmisión en vivo por Facebook, el mandatario de Brasil dijo: “Argentina está buscando apoyo ante el FMI. Brasil, en lo que pueda nuestro equipo económico va a ayudar, vamos a ayudar. Al final de cuentas Argentina es nuestro mayor socio comercial en la región y creo que el cuarto a nivel general”. Aunque usa las redes sociales a diario para informar sobre sus actividades, Bolsonaro eligió no mostrar su encuentro con los funcionarios argentinos. Ahora queda ver si acepta la contrapropuesta de Fernández.