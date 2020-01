Escracharon a Perotti y Saín responsabilizó a 'militantes socialistas'

por Andrés Fidanza

Santa Fe se consolida como la provincia de relación más traumática entre el oficialismo y la oposición. A los tironeos políticos entre el gobierno peronista en funciones y el socialismo saliente, que gobernó durante los últimos doce años, se le sumó una derivación policial: el oficialismo culpó a “militantes socialistas” por el ataque a huevazos contra la casa del gobernador Omar Perotti.

Así lo hizo el ministro de Seguridad local, Marcelo Saín. Fue después de la muerte de un joven que perseguía con su moto a dos ladrones, en la ciudad de Rafaela. Perotti había hecho de la seguridad una bandera de campaña.

Desde el Frente Progresista contraatacaron. Los socialistas denunciaron que se trata de una estrategia de escalada mediática por parte del perottismo. Cerca del ex gobernador Miguel Lifschitz, actual presidente de la Cámara de Diputados y jefe de la oposición, amenazan con convocar a Saín para que dé explicaciones sobre sus dichos en la Legislatura.

De fondo, continúan las pujas políticas entre ambas fuerzas: el socialismo rechazó el proyecto que declaraba cinco emergencias provinciales, incluida la de seguridad. Si bien Perotti había conseguido el aval del Senado, los diputados del Frente Progresista impusieron su mayoría en Diputados.

El proyecto fue rebotado por 30 votos negativos, sobre un total de 50. Ahora Perotti evalúa la posibilidad de reincidir en sesiones extraordinarias. Pero Lifschitz se mantiene firme.

El escrache frente a la casa de Perotti, ex intendente de Rafaela reavivó la controversia. “Estos hechos no se inscriben dentro de la movilización general. Acá hay rosca política, muchos intereses de algunos sectores por mostrar que la responsabilidad de este desmadre es de la actual gestión. La gente no realiza esos hechos de violencia”, aseguró ayer Saín.

Creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la presidencia de Néstor Kirchner, Saín agregó que “Lifschitz y (Rubén) Galassi deberán responder qué hacían ahí sus militantes. Hubo una participación, sin dudas, son militantes socialistas”.

El diputado Rubén Galassi le respondió. “Quiero lamentar lo que pasó: Gonzalo Glaria perdió la vida cuando perseguía con su moto a ladrones. Segundo, lamentar que una manifestación ciudadana termine con violencia. Y en tercer lugar, las declaraciones de Saín son incomprensibles”. Y agregó: “Uno lee lo que dice y mira si tiene la estabilidad emocional que el cargo de ministro de Seguridad necesita. No hay que politizar estos temas”.

En las últimas semanas, Perotti y Saín resolvieron el pase a retiro de 31 comisarios. Fue una reacción frente al avance de la inseguridad y el narcotráfico, en posible complicidad con sectores de la policía.

El joven muerto el 31 de diciembre tenía 26 años y era de clase media. Chocó contra un auto estacionado, tras forcejear con dos ladrones. El jueves a la noche empezaron las marchas de los vecinos.