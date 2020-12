Espionaje ilegal: fiscales piden procesar a Arribas y Majdalani y la falta de mérito de Nieto

Los fiscales federales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron los procesamientos de la ex cúpula de Inteligencia macrista conformada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Es por el caso de espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, dirigentes de la iglesia, de movimientos sociales y de periodistas, entre otros. La dupla de fiscales también pidió los procesamientos de Susana Martinengo, ex funcionaria de presidencia, y de Emilia Blanco, ex director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al tiempo que también solicitaron la falta de mérito de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri.

Tras la solicitud de los fiscales, el juez del caso, Juan Pablo Augé, resolverá la situación de los involucrados en el caso que entre otros afectados tiene a CFK, Horacio Rodríguez Larreta, y Diego Santilli entre otros.

Arribas y Majdalani ya están procesados en el caso de espionaje al Instituto Patria y el domicilio de CFK.

Respecto de Nieto, que fue allanado en junio pasado, los fiscales sostuvieron que “cabe recordar que se le imputó haber recibido de Susana Martinengo, al menos los informes vinculados a la comunidad Mapuche y a las manifestaciones vinculadas con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, convirtiéndose así en un canal subsidiario de la transmisión de 1006 la información producida en violación a la ley de inteligencia por los imputados Saez y Araque, principalmente. Cabe señalar que la evidencia que fundó su llamado a indagatoria se basó principalmente en el contenido de las conversaciones que había mantenido Leandro Araque con Susana Martinengo, en las que esta última refería que los informes elaborados por Araque y Sáez, a partir de acciones de espionaje, serían elevados por ella a Darío Nieto para que lleguen a conocimiento del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Ahora bien, analizado el contenido de los dispositivos electrónicos utilizados por Darío Nieto, junto a los de Susana Martinengo y los del resto de los imputados, se advierte que los elementos de prueba no son suficientes para permitir razonablemente comprobar la participación de Darío Nieto en los hechos descriptos. En efecto, más allá de los mensajes que fueron considerados por este Ministerio Público al solicitar el llamado a indagatoria del nombrado, dictamen al que nos remitimos para ahorrarnos repeticiones innecesarias, no se ha colectado nueva prueba que permita avanzar sobre la hipótesis de cargo que motivó la imputación. Por lo tanto, solicitamos se dicte la falta de mérito a su respecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 309 del CPPN”.