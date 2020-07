Esteban Bullrich: "Como oposición tenemos que poner límites sin perder los canales de diálogo"

Fue la cara de la campaña de 2017 y ocupó el ministerio de Educación. Histórico dirigente del PRO, el senador Esteban Bullrich divide hoy su tiempo entre los Zoom con dirigentes, intendentes y funcionarios, su trabajo parlamentario en la Cámara Alta y la articulación hacia el interior del PRO para evitar mayores grietas.

La cuarentena también le dio más tiempo en su departamento. Allí, oficia de chef: desde panes caseros y manzana asada, junto a uno de sus hijos, hasta productos elaborados. “Es una terapia”, confiesa. En una entrevista con PERFIL habla de las divisiones en la oposición, la convocatoria al diálogo del Gobierno nacional y del rol de Cristina Kirchner en el Senado.

-¿Qué evaluación hace de la convocatoria a los líderes parlamentarios por parte del presidente Alberto Fernández?

-La convocatoria fue muy valiosa y reconoció a Juntos por el Cambio como el principal espacio de oposición. Dada la coyuntura y el futuro de corto plazo de la Argentina es necesario que los canales de diálogo estén abiertos y sean fluidos. Es doloroso ver cómo, inclusive en estos gestos, siguen surgiendo viejos gestos pero de confrontación que hay que dejar atrás. Tenemos problemas muy serios enfrente. La economía va a sufrir un colapso significativo: caída del PBI de dos dígitos, más de la mitad de los argentinos en la pobreza y un desempleo muy elevado. La solución tiene que ser de fondo.

-¿A qué se refiere con “gestos de confrontación”?

-Traer el comunicado (sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez) con una supuesta agresión Cristina Kirchner no es el camino para reestablecer el diálogo. Lo entiendo en el marco de reflejos de una pelea política que hay que dejar atrás.

-¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández, el que convoca al diálogo o el que retwittea un mensaje con golpes de puño simbólicos a Diego Leuco?

-Alberto muestra un problema de toda la dirigencia. Le critiqué el twitter del guante de box. Es el presidente y es un gesto perjudicial para el clima que debe reinar porque si se toman los debates políticos como una pelea de box, donde uno gana… En un debate de ideas se gana cuando sale dos ideas con una idea colectiva que supera a la individual. Si es una pelea de box, vos querés imponer tu idea al otro.

-¿Lo preocupa, como expresó Elisa Carrió, que en la agenda parlamentaria aparezca la reforma judicial?

-Me preocupa que se quiera utilizar un clima enrarecido por la realidad sanitaria para promover reformas de fondo que demandan acuerdos generales y se quieran imponer por mayoría. Eso promueve el rechazo por parte de la oposición. Sería importante que una reforma como la judicial no llegue a implementarse sin un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas. Un consenso total es difícil. Pero hay acuerdo en que hay que hacer algo con la justicia, modernizarla, que sea más eficiente, está claro que hoy no hay sensación de justicia. Pero si es para buscar impunidad, me genera preocupación. De todas formas, aún no hay un texto presentado. Quiero creer que hay gente que quiere hacer una buena reforma del sistema judicial.

-Hubo un gran revuelo en la última sesión, ¿cómo observa a CFK en su rol en el Senado?

-Hubo un punto de quiebre en la última sesión virtual. Fue una sesión mala en todas sus dimensiones. Primero porque para nosotros se violó el reglamento. Se aprobó, según la Presidencia, la creación de una comisión investigadora (sobre los créditos otorgados por el Banco Nación sobre Vicentín) y estas comisiones necesitan de dos tercios de los senadores, es decir, 48 votos. Ese artículo del Reglamento Interno, además, fue sancionado como parte de una reforma el 18 de diciembre de 2001 y CFK fue miembro informante. Leí su discurso: dijo que no quería que se creen comisiones al tun tun y por eso se establecía una mayoría especial. Además, tuvimos problemas con los micrófonos… fue una mala sesión. Tenemos que volver a la agenda económica y sanitaria., no aquellos temas que buscan resolver problemas personales. Hay muchos proyectos interesantes, como la reforma del sistema de concursos y quiebras, para hacerlo más económico y más eficiente. Hay proyectos para fomentar la inversión. La recuperación económica va a ser clave en el mediano y largo plazo.

-¿Hubiera firmado el comunicado sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez que generó tanta polémica en Juntos por el Cambio?

-Con Fabián Gutiérrez hay que pedir justicia. Y hay tres preguntas para responder: primero quién lo mató, que al parecer se avanzó en este sentido. La segunda: por qué lo mataron, la causa real del asesinato. La tercera: ¿lo mandaron a matar? Es relevante porque no era un argentino más sino que era el secretario de Cristina Kirchner sospechado de enriquecerse ilícitamente. Está imputado, tiene un embargo de 900 millones de pesos por parte de la Justicia. No se puede renegar de la relevancia política que tiene. Tomo que hubo un debate interno en Juntos por el Cambio. Lo que ocurre es que Cambiemos se formó antes de la elección de 2015, después gobernó y fue exitoso en mantener la unidad. Pero nunca construyó los organismos de debate interno para consensuar diversas opiniones, que justamente es la riqueza de Juntos por el Cambio. Y ahora estamos llevando adelante este trabajo. Muchos se quedan con el debate público y no con el resultado: una mesa de conducción para generar un trabajo más eficiente en el debate interno. El fortalecimiento del espacio es claro. Cuando empezó el año decían que éramos 25 senadores y que muchos no eran de Juntos por el Cambio entonces íbamos a terminar siendo 22, con lo cual el Gobierno iba a poder aprobar el pliego de (Daniel) Rafecas como Procurador. También se hablaba de la debilidad de la oposición. Hoy somos 29 senadores votando juntos. Y esto es trabajo en conjunto y la voluntad de una oposición coherente y sólida que unifica ideas y proyectos. Por eso es tan importante la construcción de confianza.

-¿Tardaron mucho en el PRO en armar una mesa ejecutiva?

-Es una herramienta muy valiosa y es muy bueno que esté conformada.

-¿Discutió mucho con Patricia Bullrich en las últimas reuniones?

-Es verdad que he debatido con Patricia, siempre desde el respeto como dirigente y con la idea de contribuir a un partido plural. La dificultad que tiene esta situación es que tenemos un rol de oposición en lo nacional, de oficialismo en la Ciudad y en muchos municipios, con lo cual es relevante la comprensión de esta particularidad. Patricia tiene un rol muy importante. Ni hablar del enorme rol de Horacio Rodríguez Larreta como responsable de la calidad de vida de más de tres millones de personas. Lo que trato de hacer es aportar mi grano de arena donde podamos trabajar y estar todos contenidos. Nuestros intendentes, como Jorge Macri y Néstor Grindetti, con responsabilidad de gestión tienen una necesaria vocación de diálogo con el presidente y el gobernador. A la vez, como oposición tenemos que poner límites. Poner límites sin perder los canales de diálogo y construir soluciones colectivas. Sé que es difícil en un partido que ha tenido un liderazgo muy centrado en Mauricio (Macri), quien sigue siendo la referencia más importante del PRO. Pero necesitamos construir instituciones partidarias. Eventualmente, Mauricio no va a estar ni yo tampoco, y si queremos que el PRO trascienda tenemos que armar un partido fuerte en lo institucional. Ese es el rol que tiene Patricia. Por eso los debates han sido con la vocación de construcción y reconozco la enorme dificultad que implican.

-¿Lo echaron y lo repusieron en un chat de “PRO Facilitadores Federal”?

-Lo que tenemos que hacer es darle un espacio muy grande a los dirigentes del Interior. El PRO es un partido que nació en la Ciudad y se fortaleció allí porque era el distrito que gobernábamos. Ahora, el PRO tiene que crecer a nivel nacional. Tiene dirigentes muy valiosas en el Interior del país. Por eso hay que federalizar el PRO, para darles lugar y porque, además, así podemos fortalecer la oferta política a la que ya tiene la UCR, que tiene una historia y una presencia muy fuerte en todos lados.

-¿Cómo evalúa la reaparición de Macri?

-Es muy relevante. Primero porque Mauricio muestra una visión global como referente. Y en ese marco tiene un enorme aporte que hacer. Esto es lo que se vio estos días: la capacidad que tiene de comunicarse con los líderes del mundo, algo más necesario que nunca hoy. Esta pandemia va a dificultar las relaciones con el mundo. En segundo lugar, Mauricio se mostró presente en la defensa de los valores que unos unieron como Juntos por el Cambio. Defender la libertad, el derecho a trabajar, a invertir. Parecería que hay un sector del oficialismo que ataca estos derechos.

-¿Qué rol tendrá María Eugenia Vidal en este rearmado político?

-María Eugenia sigue en silencio público pero está muy activa en privado. Es nuestra referente en la Provincia de Buenos Aires. Tiene el rol de conducir, con una mirada integral, y siempre con una mirada autocrítica. En la Provincia tenemos una muy buena relación con la UCR, y con las otras fuerzas, como la Coalición Cívica. Hay que trabajar con el PJ. Seguramente (Miguel) Pichetto va a sumar a lo que viene haciendo Joaquín (De la Torre). La Provincia demanda una mirada integral para poder aprovechar la oportunidad que va a generar la crisis. Por eso sigue siendo un enorme desafío para nosotros.

-¿Horacio Rodríguez Larreta es hoy el líder de la oposición?

-Horacio tiene una presencia en la conducción del PRO muy relevante y es la figura con mayor proyección política. Lo que tiene que haber es un trabajo de coordinación entre Horacio, María Eugenia y Mauricio. Ese triángulo es el soporte del PRO y es muy importante. Cuando ha trabajado colectivamente, ha sido exitoso. Hay que seguir trabajando en conjunto. La cabeza hoy de Horacio está en los porteños y porteñas. A eso hay que sumarle el lugar de María Eugenia en la Provincia. Sin negar la conducción de Mauricio, es una mesa que él mismo creó. Hay pocos referentes políticos que permitan crecer, de manera tan rápida, a tantos dirigentes políticos. Es un reconocimiento a Mauricio también ese crecimiento.

-¿Pero no vio un tironeo entre ellos tres? En rigor entre Larreta y Vidal con Macri

-Hay debate pero es valioso. Horacio tiene una visión que no puede ser la misma que la de María Eugenia ni la de Mauricio, que no tienen un cargo. Seguimos debatiendo, pero entendemos que por encima de todo está la unidad del espacio.

