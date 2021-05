Expectativa sobre el fallo de la Corte en la disputa con Nación

El conflicto Ciudad vs. Nación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde llegó el Gobierno porteño hace 17 días, luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 que estableció la vuelta a la virtualidad en las clases, sigue abierto y genera expectativas.

En las últimas horas venció el plazo de ese DNU, por lo que el planteo devino abstracto al menos en lo respectivo a las clases. Sin embargo, todo indica que el máximo tribunal podría expedirse sobre el fondo del tema y fijar posición. Incluso hay fuertes versiones que, de no mediar cambios, podrían concretarse el martes, tras el Acuerdo de los cortesanos, que se realiza de forma habitual ese día y los jueves.

Si bien el máximo tribunal podría considerar que todo el conflicto es abstracto, nadie espera que eso suceda. Entonces, si bien ya no se expediría sobre la cautelar vinculada a las clases, lo terminaría haciendo sobre el fondo, como se esperaba desde el comienzo incluso. Allí, la Ciudad planteó que el artículo 2 del decreto 241 violaba su autonomía. “El tema fundamental acá es hasta dónde puede el Estado nacional regular ciertas cosas en un estado de emergencia y qué fundamentos y razonabilidad tiene”, sostuvo una fuente del ámbito judicial.

En ese sentido hubo un movimiento del presidente Alberto Fernández, quien en su conferencia anunció: “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.

El viernes las fuentes coincidían en que, tras días de análisis y redacción, la mayoría de los ministros ya tenía sus votos redactados, en tanto que la gran duda pasaba por lo que haría Elena Highton de Nolasco. Se trata de la única de los cinco jueces que consideró que el conflicto no era competencia del máximo tribunal y por ende no se sabe si votará o no. Ya que, por lógica, se esperaba que no lo hiciera, aunque está habilitada para hacerlo, y en ese caso se esperaba que ratificara su postura inicial.

Pero esa misma mañana se conoció el anuncio de Fernández y no hubo resolución, según sostuvieron parte de las fuentes, presumiblemente a la espera del nuevo DNU, que finalmente fue publicado en el Boletín Oficial (B.O) la madrugada del sábado.

Los tiempos se extendieron, pero la expectativa por lo que hará el tribunal no es la única. También por lo que hará el Gobierno porteño, si renueva su presentación judicial, ante el escenario actual. En tanto que lo mismo podría darse en instancias anteriores con otras presentaciones, por lo que, en definitiva, el conflicto vivido hace quince días podría reeditarse.

Por su parte, y consultado por la agencia estatal de noticias Télam, el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni se refirió al escenario actual y consideró que “lo correcto es que la Corte se haga cargo de la situación, que tome en cuenta que se trata de un problema interprovincial en una situación de pandemia, que el poder de policía sanitaria en estos casos corresponde al Poder Ejecutivo federal y no a los gobernadores y que el gobernador de la CABA es el agente natural del gobierno federal”.

Tras lo que agregó que “la medida del gobierno federal puede ser técnicamente discutible, que lo que se discute en el plano técnico no es irracional, que los jueces no deciden problemas técnicos, y, en consecuencia, que la consideren una cuestión política no judiciable”.