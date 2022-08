Fue diputada nacional, es esposa de un ex intendente y se postuló para ir a Gran Hermano

Ya fueron varias postulaciones cómicas y polémicas las que se fueron conociendo para el regreso del reality show Gran Hermano en este 2022, y en ese caso se sumó la de Romina Uhrig, ex diputada nacional por el Frente de Todos y esposa del ex intendente de Moreno, Walter Festa.

Tan sólo en diciembre pasado terminó la gestión en el Congreso de Uhrig, y a pesar de que se postuló para el Concejo Deliberante del distrito de Moreno, la cuestionada gestión de su esposo hizo que tan sólo pasara las PASO con un 2% y quedara afuera de la política por el momento.

El regreso de Gran Hermano: todos los detalles

Es en ese marco en el que la joven decidió revelar que a los 18 años se había anotado para participar, y que ese sueño sigue latente años después y con una familia formada.

"Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años, tengo tres hijas: Mía, de 11 años; Felicitas, de 3 años; y Nina, de un año. Estoy casada. Mi esposo se llama Walter Festa, el ex intendente de Moreno, tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros", comienza el video.

"Fui diputada nacional por el Frente de Todos, hoy estoy trabajando en el IPS (Instituto de Previsión Social Provincia de Buenos Aires). Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, obviamente con muchísimos menos recursos", agregó.

"Hago musculación, trato de cuidarme un poco en las comidas, hago tenis, empecé hace poquito". "Me encanta cocinar, es una de las cosas que... es como mi cable", detalló.

Una maestra que vende contenido erótico se presentó a Gran Hermano: exigen que renuncie

Por otro lado, reveló una de sus pasiones: "Hago uñas esculpidas, arranqué de chica. Me encanta también, es una de las cosas que despejan mi cabeza, me gusta mucho".

Y confesó: "Soy muy creyente, creo mucho, mucho en Dios. Y me encantaría poder entrar a la casa de Gran Hermano, ya que a los 18 años me había anotado y no se me dio. Ojalá, que sea lo que Dios quiera, que esta sea mi oportunidad".

JD / ds