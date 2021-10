Georgieva y Merkel, los platos fuertes de la primera jornada

Cinco reuniones bilaterales el sábado, tres el domingo y dos el martes. Además de participar de la cumbre del G20 y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Presidente apuesta a fortalecer el vínculo con jefes de Estado con quienes se siente cómodo y a encontrarse con otros por primera vez.

En mayo, cuando Alberto Fernández habló por videoconferencia con la canciller de Alemania, Angela Merkel, le dijo que la iba a extrañar y que quería despedirla en el G20. Se verán este sábado a las 10 de la mañana.

Minutos después, el presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel. Inmediatamente se volverá a ver con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Al mediodía (siempre horario de Argentina) continuará con las reuniones bilaterales ya que la agenda oficial sigue con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Después será uno de los encuentros de mayor trascendencia ya que en la embajada argentina en Roma recibirá a la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Fernández está alojado enfrente del hotel de la titular pero recién hoy se encontrarán para discutir sobre la deuda argentina.

El Presidente llega a la reunión con un discurso fuerte contra la anterior gestión, que habilitó el préstamo, y asegura que mantendrá esa postura en el encuentro privado. A diferencia de las otras reuniones que se dan en el marco de la cumbre del G20, que hacen que sean limitadas, este encuentro podría contar con la participación de más funcionarios. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el canciller, Santiago Cafiero, serán dos de ellos.

El domingo, Fernández continuará con los encuentros bilaterales. Comenzará el día reunido con la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta. También está en la agenda oficial un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghrebreyesups.

La novedad de la gira para el Presidente está en la reunión que mantendrá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Aún figuran en la agenda presidencial algunos encuentros bilaterales que fueron solicitados pero no confirmados, por lo que podrían sumarse nuevas citas. Desde Estados Unidos no rechazaron la reunión solicitada por Fernández con Joe Biden pero alertaron sobre los horarios cargados del estadounidense, por lo que no habría una bilateral aunque pueda colarse alguna foto.

Los ministros que acompañaron al jefe de Estado argentino en la gira a Europa también tendrán su propia agenda. Es el caso del canciller, Santiago Cafiero. Tendrá encuentros con sus pares de China, México y Emiratos Árabes.