Ginés González García: "Le decimos al Presidente que no vaya a Chaco"

Ginés González García, ministro de Salud, habló sobre las medidas tomadas para controlar los contagios de coronavirus, se refirió al viaje del presidente Alberto Fernández a la provincia de Chaco y sostuvo que le transmitieron que lo mejor era “que no vaya”.

“Le decimos que no vaya a Chaco por razones epidemiológicas. No nos parece lo mejor”, dijo González García, quien aclaró además que el jefe de Estado le dijo que “no iba a salir del aeropuerto”. “No va a circular, ni va a estar entre la gente”, manifestó el Ministro en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

En el día de ayer, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, había confirmado que este martes 30 de junio el mandatario nacional viajaría para “ejecutar un programa de fortalecimiento de acciones preventivas y de atención médica por la pandemia”. Y aclaró que la reunión sería en el Aeropuerto.

En esa línea, el ministro de Salud explicó: “Creo que él lo que quiere es dar apoyo a una provincia que está muy difícil, pensó que debió ser más enfático con Chaco además de con el AMBA. Quiere dar un mensaje y estar más cerca de los chaqueños”, explicó el funcionario.

Respecto de lo que puede esperarse que se extiendan las medidas de aislamiento después del 17 de julio, González García adelantó que “es muy difícil hacer una predicción más allá de 15 días”. Con este virus, cómo se combate, como se comporta y cómo se contagia, vemos que hay contradicciones semanalmente”, dijo. “El coronavirus no se va a ir así nomás hasta que no encontremos la vacuna o un medicamento que haga no solo de cura, sino de prevención”, agregó.

Consultado por la preocupación de que la gente deje de consultar por otras enfermedades o síntomas por miedo a asistir a un consultorio médico y la posibilidad de contagiarse del virus, el titular de Salud manifestó: “Nadie que tenga algún síntoma de otra enfermedad debe dejar de concurrir a la consulta médica. Es cierto que el miedo hace que haya una subutilización de los servicios médicos”, afirmó.

En ese marco, agregó que “si se mira el indicador de fallecimientos, estamos más bajo que el año pasado en cuanto a tasa de muertes”. Esto, dijo, se debe a que “hay menos enfermedades respiratorias que el año pasado por las medidas colectivas, la vacunación contra la gripe, la gente se cuida, sale menos, usa barbijo”, y agregó además que “hay menos muertes por accidentes de tránsito.”

“Nosotros estimulamos que nadie deje de ir al médico, que ante cualquier síntoma la gente acuda. Hay una caída muy fuerte de consultas por prevención o de consultar ante un síntoma”, advirtió el ministro.

A.G.