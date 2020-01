Guzmán va a Nueva York a fin de mes para enviar señales sobre la deuda

por Redacción Perfil

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá su primer viaje al exterior mientras intenta cerrar la negociación de la deuda. Invitado por el Council of the Americas, ofrecerá una conferencia en Nueva York el próximo 28 de enero, encuentro en el que buscará enviar señales al mercado financiero y al establishment de negocios.

En ese contexto, Guzmán presentará el plan económico del gobierno de Alberto Fernández y expondrá sobre el panorama de la reestructuración de la deuda pública de la Argentina en un almuerzo organizado por el Council of the Americas, ante un exclusivo auditorio compuesto por inversores, banqueros y empresarios que esperan información de primera mano sobre la economía del país.

El viaje de Guzmán a Estados Unidos incluirá también reuniones bilaterales con bancos internacionales, fondos de inversión y tenedores de bonos de la deuda, en virtud del escenario que atraviesa la situación económica argentina.

El Council of the Americas es un think tank que define entre sus campos de acción “el desarrollo económico y social, la apertura de los mercados, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental”.

La estrategia del Gobierno es conseguir un acuerdo con los acreedores privados que despeje el horizonte de vencimientos de todo el mandato del Frente de Todos. Así lo ha manifestado el Presidente en diversos medios de comunicación, donde fija el 31 de marzo como la fecha clave para su programa de gobierno. “Ahí vamos a tener todo más claro”, suele responder. En diciembre el oficialismo consiguió la ley de emergencia con la que intenta ordenar las cuentas fiscales, y así poder armar una propuesta para los bancos de inversión. Más tarde, se ocupará de negociar con el Fondo Monetario Internacional.

Mensaje. “Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en Argentina. Hablé con el Presidente, con el ministro de Hacienda y ahora con el staff que trabaja con el equipo de Argentina”, dijo la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, desde Davos, Suiza. Este lunes comenzará el Foro Económico Mundial (WEF) que desde hace varias décadas convoca a los principales dueños de las empresas mundiales como así también a líderes políticos.

“Estamos buscando hacer lo que podamos para ayudar a Argentina. Estamos de acuerdo con la necesidad de restaurar la economía y abordar el aumento de la pobreza que ha afectado negativamente a muchos argentinos”, señaló la funcionaria desde el centro de esquí suizo.

Georgieva participará del encuentro convocado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales el 5 de febrero con el título “Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación”, del que participará también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Allí podría haber avances informales del Gobierno con el organismo, con quien hay señales de distensión desde el 10 de diciembre.