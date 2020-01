Ibarra y Todesca, las guardaespaldas de Alberto

por Rosario Ayerdi

A las 11.30 de la mañana, Cecilia Todesca Bocco salió de la jefatura de Gabinete, bajó las escaleras, atravesó el Patio de las Palmeras e ingresó a la oficina de Vilma Ibarra. El camino que ayer recorrió para hacer la última revisión al decreto por el incremento salarial a privados lo repite varias veces al día desde el 10 de diciembre. La vicejefa de Gabinete y la secretaria de Legal y Técnica se conocieron después de las elecciones generales, pero en la gestión ambas reconocen que se volvieron “inseparables”. Hoy, le cuidan los números y la firma al presidente Alberto Fernández.

“Tenemos que estabilizar la economía, sentar las bases para que deje de caer”, repite incansablemente Todesca sobre su rol en el gobierno nacional. “Me van a disculpar pero tengo que ver la llegada del presidente por primera vez a la Casa Rosada”, dijo la funcionaria al otro día de asumir e interrumpió una reunión en su despacho cuando escuchó el helicóptero. Fue una de las pocas veces que, hasta ahora, usó su oficina frente al salón Martín Fierro. Con su cuaderno y notebook en mano, recorre distintos despachos y pasa largas horas en la oficina del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dándoles forma a las medidas económicas que el Presidente anunció en los primeros días de gobierno.

Todesca tiene una premisa con la que asumió: identificar a los sectores que más perdieron y reconducir los recursos a ellos. “¿Cómo vamos a gastar lo poco que podemos gastar? Dándoles más a los que vienen muy golpeados”, dice la economista que integró el Grupo Callao, espacio que aglutinó a las personas de máxima confianza del Presidente. A pesar de los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, asegura que los jubilados que se vieron más perjudicados en los últimos años no van a volver a perder poder adquisitivo.

“No podemos generar grandes sacudones, vamos a ir aflojando a medida que recuperemos los ingresos”, responde Todesca cuando se trata de usar fondos para los distintos ministerios. Reconoce que la demanda no desaparece, pero deben fijar prioridades. Por eso, mantiene diálogo diario con los distintos ministros y el titular de Economía, Martín Guzmán.

Al sumarse al Grupo Callao en febrero de 2018, la vicejefa de Gabinete se sorprendió por el rol y protagonismo que Fernández les asignó a los jóvenes que hoy, en su mayoría, forman parte del Gabinete. Al igual que muchos de los dirigentes que acompañaron al ex jefe de Gabinete en los últimos años, Todesca se enteró de su candidatura presidencial por el video que publicó Cristina Kirchner el 18 de mayo del año pasado. Esa mañana de sábado tenía el celular fuera del alcance ya que su única preocupación era llegar a retirar una torta que había encargado para un evento. Desde ese día, Fernández le pidió que sea parte de su equipo económico.

Como vicejefa de Gabinete reconoce que 2020 no será “un gran año”, pero insiste en que el objetivo será dejar caer, estabilizar la economía y tomar medidas como las que el Gobierno viene anunciando.

Compañeras. Todesca e Ibarra suelen trabajar en la Casa Rosada hasta tarde. La secretaria de Legal y Técnica no solo almuerza en Balcarce 50, sino que también cena allí. No fue fácil para su equipo encontrar un delivery por la zona del Microcentro después de las 22. Uno de los primeros días, llegó a dejar su despacho a las 2 a.m. El primer sábado en la gestión, Cafiero, Todesca e Ibarra sorprendieron a la seguridad de la Casa Rosada cuando llegaron a primera hora a terminar de delinear la Ley de Solidaridad Social que días después ingresaría al Congreso. La secretaria de Legal y Técnica también prendió la luz de su despacho al día siguiente (el domingo llegó con dos Coca-Cola en mano sabiendo que no podría contar ni con el comedor ni con los mozos).

Los primeros días, además de revisar los decretos y resoluciones firmados por Fernández, se concentró en estudiar la nueva estructura ministerial, sobre todo para evitar que existan duplicidades de funciones. Pero, además de su obsesión por los detalles técnicos de cada reglamentación que redacta, Ibarra también le aporta a Fernández su mirada política. En plena discusión por la emergencia, la secretaria de Legal y Técnica fue una de las funcionarias que ocupó el despacho de Sergio Massa en el Congreso y dio la pelea política con la oposición.

Anoche, Ibarra volvió a quedarse hasta tarde en la Rosada haciendo los últimos retoques al decreto que hoy se publica en el Boletín Oficial. A tres semanas de asumir, aún no decoró su despacho de la planta baja pero pudo visitar la biblioteca de jurisprudencia de la Rosada y se llevó varios tomos sobre Derecho Constitucional Comparado que ahora tiene sobre su escritorio.

No hizo falta que Fernández les dijera que este verano no tendrán descanso. “Quién quiere tener vacaciones, tenemos ganas de estar y hay mucho para hacer”, dicen Ibarra y Todesca al unísono.