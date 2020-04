Impuesto a la Riqueza: el oficialismo estima que alcanzará a unas 15 mil personas

por Daniela Mozetic

El oficialismo trabaja a contrarreloj para completar la redacción del proyecto para imponer el Impuesto a la Riqueza que, de acuerdo a las estimaciones propias, podría alcanzar a 15 mil personas y significar una recaudación cercana a los 800 millones de dólares, en un contexto de crisis por el avance del coronavirus.

Por tratarse de un tema vinculado a una modificación tributaria, el texto ingresará por la Cámara de Diputados, posiblemente hacia fines de esta semana, según anticipó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Una vez que se difunda el proyecto, se reunirá la comisión para abrir la discusión y tanto el Senado como Diputados ya están trabajando para habilitar la modalidad de sesiones virtuales que debutaría con el tratamiento de este impuesto.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos precisó que “estamos hablando de unas 15 mil personas, es decir un 0,03% de la población argentina”. La economista indicó que con ese aporte “se podría incrementar en un 50% la asistencia prevista para las provincias en el marco de la crisis del coronavirus”.

Un 1% de alícuota es lo que baraja por estas horas el Frente de Todos, aunque en medio de la discusión explican, con tono amenazante, que “se trata del escenario más conservador” que se está evaluando. El gravamen se aplicaría sobre grandes grupos económicos de bancos, supermercados, laboratorios, compañías de seguros o agropecuarios y no afectará a la “clase media”, aclaran enfáticamente en el oficialismo.

El 1% se aplicaría sobre patrimonios de entre $10 y 20 mil millones y se incrementaría en un 1% cada $10.000 millones extras.

Vallejos advirtió también que “entre 2015 y 2019 la brecha de ingresos escaló de 16 a 21 veces”, lo que quiere decir que “el 10% más rico de la población se apropió en ese período de 6 puntos porcentuales extra sobre el ingreso nacional, la torta de lo que produce Argentina, y esto nos da una pauta de quiénes están en mejores condiciones en argentina para hacer un aporte excepcional".

Desde la Coalición Cívica, el jefe del bloque de Diputados Maximiliano Ferraro expuso sus reparos al admitir: “No me gustaría que este tipo de soluciones sean desde una posición de revancha" y remarcó que "el esfuerzo y la salida hay que pensarla entre todos", porque "no son tiempos de tratar de sacar ventajas personales".

"Lo que estamos atravesando en términos sanitarios, económicos y sociales requiere del esfuerzo de los distintos sectores", dijo el legislador cercano a Elisa Carrió.

Desde el PRO y la UCR coinciden en señalar que esperan ver la letra del proyecto para dar su opinión y negociar algunas condiciones propias. En las próximas horas, los principales referentes de Juntos por el Cambio mantendrán una reunión virtual para tratar, entre otros puntos, la postura sobre el Impuesto a la Riqueza que por el momento no es unánime, ya que los alineados detrás de Alfredo Cornejo están más abiertos a analizar esa chance, frente a un rechazo más marcado de la gente de Patricia Bullrich.