En medio de la marcha universitaria de este miércoles, el dirigente social Juan Grabois aprovechó el momento para cruzar a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien chicaneó por el protocolo anti-piquetes. Le dijo que "no hay bala ni palo" que pueda doblegar a quienes manifiestan por sus derechos.

"Un mensaje a la ministra Bullrich", indicó Grabois junto al video compartido en su cuenta oficial de X, en el cual agregó: "De la vereda a la puntita del cordón, como me explicó la ministra Patricia. Pero también de la puntita del cordón a la calle, y por la calle, movilizando con el pueblo que quiere enfrentar todo lo que ustedes quieren destruir".

"Se llama democracia ministra, y aunque a usted no le guste, no hay bala, no hay gas, no hay palo, capaz de doblegar a un pueblo que es consciente de sus derechos y pacíficamente movilizados va a pelear por ellos. Chau, que te mejores", agregó el dirigente social.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La publicación del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue también una respuesta al mensaje que la funcionaria le envió hace una semana, donde le indicaba que debía manifestarse "de la vereda a la puntita del cordón" y lo acusaba de pasar al "contraataque".

"Grabois. ¿Pasás de la resistencia al contraataque? De la vereda a la puntita del cordón. De ahí no te movés", señaló la ministra.

Luego, Bullrich agregó: "Explotaste a los planeros durante 25 años, les sacaste plata, avalaste un país sin empleo porque te permitía dominar a la gente y someterla, destruiste toda empresa que pudiste, y ahora planteás la pobreza que vos creaste y de la que viviste y te alimentaste como un problema de este Gobierno".

"GRABOIS, A LA VEREDA", arremetió, frase que luego fue utilizada irónicamente por el dirigente social.

Cabe mencionar que el mensaje de la funcionaria del gobierno de Javier Milei fue otra respuesta a Grabois después de que este publicara un fuerte mensaje vinculado a la difusión del índice de pobreza donde la calificó a ella, a Luis Caputo y a Federico Sturzenegger de "empobrecedores vocacionales".

Cómo fue la marcha en defensa de las universidades públicas

"Derrotar a esta caterva de hijos de p..a que deliberadamente arrojaron en la pobreza a cinco millones de argentinos en seis meses es una obligación moral y social", había expresado el dirigente del MTE mediante una publicación en la red social X.

Al respecto sostuvo que esos tres integrantes del gabinete de Gobierno, sobre quienes consideró que "deciden mientras" el presidente Javier Milei "tuitea", son "tres garcas marca cañón" que "siguen vendiendo que ellos no son casta, y de nuevo te están tomando de boludo", debido a su participación en las gestiones de los exmandatarios Fernando De La Rúa y Mauricio Macri.

"Frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad, la resistencia no alcanza: hay que prepararse para el contraataque", advirtió el líder social en su mensaje.

AS.

LT.