La oposición respaldó a Larreta y se recalentó la tensión con Alberto

El anuncio de mayores restricciones a la circulación y la suspensión de las clases profundizó en las últimas horas el malestar de la oposición, que salió al choque de las chicanas del presidente Alberto Fernández y brindó su respaldo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ubicado en la primera línea de fuego del conflicto.

Los cortocircuitos se vienen arrastrando desde el anuncio de la anterior tanda de medidas y el cruce entre el Presidente, que habló de los “imbéciles” que lo llaman “dictador” y la respuesta de la oposición que lo tildó de “barrabrava”, un término que a su vez se apropió Cristina Kirchner en forma irónica en el Senado.

Pero la decisión inconsulta de la suspensión de clases activó la furia de Juntos por el Cambio, cuya ala dura encabezada por Patricia Bullrich incluso convocó a movilizarse a Olivos para repudiar el accionar.

“Me pueden achacar cualquier cosa menos vocación de dialogar y encontrar acuerdos”, fue uno de los conceptos que formuló Alberto Fernández en la conferencia de prensa que brindó en Olivos al término de su encuentro con Rodríguez Larreta. Waldo Wolff, uno de los diputados del PRO enrolados en el grupo de los “halcones”, le recordó ante esta frase que es el mismo Presidente que “sacó un tercio de la coparticipación de CABA por SMS y cerró los colegios por decreto”. Fernando Iglesias, otro de los integrantes del sector, desafió al Presidente: “Levantale el dedito a Cristina, guapo de telgopor”.

Desde el Comité Nacional de la UCR, que comanda Alfredo Cornejo, también respaldaron a sus tres gobernadores Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, por ratificar la continuidad de la educación presencial. “Es posible garantizar una presencialidad segura. No podemos entrar en la falsa antinomia de educación vs. salud”.

El Presidente fue subiendo el tono de confrontación tanto en su mensaje del miércoles por la noche como el de ayer al mediodía y buscó ratificar su autoridad, pese a que ello significara incluso la desautorización hacia su ministro de Educación.

“Para que el Estado de derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho”, razonó el Presidente, en directa alusión a Patricia Bullrich. Sin dar su nombre, lamentó que “la presidente de un partido político en democracia haga eso, es un llamado de atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”.

Para profundizar el enfrentamiento, también salió a hablar el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que les retrucó que “quienes empeoraron los índices educativos del país ahora dicen tener una receta para mejorarlos. Uno espera un grado de madurez más alto”. Desde Córdoba, la radical Brenda Austin cuestionó que “el Presidente no fundamenta sus decisiones con datos” y “mientras, Máximo Kirchner sale a agredir a JxC para ocultar la enorme tragedia educativa que están provocando con sus medidas. No digan que lo hacen por los ‘pibes’”, cerró.

El Presidente apuntó contra Bullrich y su “ocaso”

Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la discusión política con un duro cruce con el presidente Alberto Fernández, quien durante la conferencia de prensa que brindó en Olivos calificó su situación política como un “ocaso”.

La respuesta de la titular del PRO no tardó en llegar. “Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres”, expresó a través de las redes sociales, aludiendo a diferentes declaraciones recientes de Fernández que recibieron muchas críticas. Y disparó: “No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice”.

Desde la Quinta Presidencial, Alberto Fernández luego de reunirse con Horacio Rodríguez Larreta había criticado la marchas y protestas opositoras. “Para que el Estado de derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho”, razonó el Presidente.

Sin dar su nombre, lamentó que “la presidente de un partido político en democracia haga eso, es un llamado de atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”.