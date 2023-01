La oposición se prepara para el debate, habla de “pan y circo” y lo vincula a la condena a CFK

La formalización del pedido de juicio político en contra de los jueces de la Corte Suprema no cambió la postura de la oposición, que sigue criticando lo que consideran una embestida por parte del Frente de Todos y mantiene la estrategia de estar presentes en las reuniones de comisión para dar el debate. Sus referentes, además, insistirán en que el objetivo del oficialismo es armar un “pan y circo” en las audiencias con el objetivo de “deslegitimar” el proceso judicial que enfrenta Cristina Kirchner.

“En marzo, mientras conozcamos los argumentos de la condena a Cristina, vamos a estar con las citaciones a los jueces de la Corte y la lista de 40 testigos que ahora presentaron”, analiza Alvaro González, del PRO y secretario de la comisión de Juicio Político. “Ellos van a proponer una serie de cuestiones donde no importa el resultado final sino todo el proceso, donde van a querer instalar un pan y circo”, argumenta.

Más allá de las discusiones políticas, en la oposición saben que deberán prepararse para largas semanas o meses del tema en el centro de la agenda parlamentaria. Por eso buscarán, en paralelo, pensar estrategias para replicar los argumentos del oficialismo en contra de la cabeza del Poder Judicial pero, al mismo tiempo, no perder la discusión sobre lo que consideran que son “los problemas que le preocupan a la gente”.

En ese sentido, por ejemplo, Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, vinculó directamente la suba del dólar blue de las últimas jornadas con este tema. “Efecto Juicio Político a la Corte acompañado por el Ministro de Economía y candidato a Presidente del oficialismo. Otro éxito del @FrenteDeTodos. El dólar acumula un alza de $14 en la semana”, tuiteó el lilito ayer.

Así como saben que el oficialismo va a buscar generar fisuras en la oposición, en JxC también aprovecharán para machacar sobre las tensiones dentro del Frente de Todos. Por eso hacen hincapié en que los legisladores de Sergio Massa también forman parte del proceso, a pesar del silencio que el ministro de Economía mantiene sobre el tema.

Respecto al debate en comisión, el fin de semana pasado los catorce miembros de JxC en la comisión de Juicio Político se reunieron en un zoom para coincidir en la necesidad de estar presentes en la comisión y dar el debate. Es que en un principio hubo voces que planteaban que no había que presentarse, pero la postura mayoritaria en el principal espacio opositor es que no se debe vaciar de representación el Congreso. Lo hacen, además, con la confianza de que el Gobierno no cuenta con el número suficiente como para que el debate prospere.

“Este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado. Por lo que ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada”, aseguró ayer Ximena García, diputada radical y miembro de la comisión. Y agregó: “El 2022 terminó con una condena contra Cristina por asociación ilícita, en marzo se van a conocer los fundamentos del fallo, y ellos quieren meter a todos en un mismo lodo para bajar la vara y generar la idea de que todo es lo mismo”.

El desafío para la oposición estará puesto en mostrar unidad en el transcurso de todo el debate. Una de las miradas, por ejemplo, está puesto en el pedido de juicio político que la Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó contra Ricardo Lorenzetti. El oficialismo amenaza con reflotarlo en el debate y prevé citar a los diputados denunciantes para que ratifiquen el pedido. Desde la CC minimizan la cuestión. “Vamos a hacer lo que haya que hacer, ellos tienen su estrategia y si le dan trámite al nuestro lo acompañaremos”, asiente López. Álvaro González, en tanto, reconoció que “los temas que tienen que ver con Lorenzetti, ya explicó Carrió, no tienen que ver con sus fallos sino con la administración, son casos distintos”. “Pero te firmo que no va a haber quiebre, vamos a estar todos juntos, no vamos a ser funcionales al kirchnerismo”, añadió.

A los catorce de JxC se sumará Alejandro “Topo” Rodríguez, del peronismo no alineado al FdT, quien ya anticipó su rechazó al pedido de juicio político y desde el primer momento aseguró que iba a dar el debate en la comisión. Con buen diálogo con las cabezas de JxC, Rodríguez anticipa que tendrá su propia estrategia, aunque reconoce que una de las claves será que estén los quince opositores siempre presentes en los debates. Con los números tan ajustados, cualquier faltazo puede hacer caer la estrategia oficialista. Crítico de las movidas judiciales del oficialismo, describe el proceso como un “gran dispendio de esfuerzo institucional que no va a llevar a nada y solo dañará al Gobierno”.