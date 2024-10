La precarización de Pettovello: tercerización, salarios bajos y fondos de organismos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y amiga personal del presidente Javier Milei, utiliza casi dos decenas de programas, los cuales surgen de convenios firmados, por un lado, con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y por otro, con las Naciones Unidas, para contratar personal que trabaja en el megaministerio.

En total son 17 programas entre los 15 OEI y dos con Naciones Unidas. Algunos se prolongan desde gestiones anteriores.

Con todo, se trata de una forma de “tercerización” laboral encubierta dado que le permite al ministerio contratar personal, con salarios más bajos y utilizando fondos de organismos. El manejo de dichos fondos le costó el puesto a Pablo de la Torre, entonces a cargo del área social del ministerio, por sospechas de utilizar los recursos para una “caja política”. De la Torre, fue expulsado el 30 de mayo.

Los datos surgen de un pedido de información pública de PERFIL, al cual el ministerio contestó incumpliendo los plazos y respondiendo información de manera parcializada amparándose en que los datos son motivo de una investigación judicial que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. En ningún lugar de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que no puede ser brindada la información por encontrarse dentro del marco de una causa judicial.

Es el segundo pedido de información pública que el gobierno responde de forma parcializada a PERFIL. El primero está relacionado a datos sobre qué medios recibieron pauta publictaria de Aerolíneas Argentina.

“Bajo el argumento de reglamentar la ley, cambió el sentido de la ley y ahora las autoridades pueden decir que no entregarán la información porque lo pedido es parte de información privada, lo que no existe en la ley”, sostuvo Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Cels, ante este diario, y agregó: “En algunos casos las autoridades dan respuestas inverosímiles, como que no dan la información porque existen causas penales. Lo que se pide no es acceder a las estrategias de investigación de un fiscal, sino acceso a la información del Poder Ejecutivo”.

Lo que Pettovello se negó a responder ante el pedido de este diario es la cantidad de trabajadores que están contratados bajo esta modalidad, y los montos por los cuales son contratados. Vale decir que a diez meses del inicio de la gestión todavía hay casilleros del organigrama de CH que todavía restan completar.

Además, el viernes de la semana pasada se conoció que hubo cerca de 500 despidos en el ministerio. Se trata, en efecto, de contratos que no fueron renovados, 400 en el área social a cargo de la exlarretista Yanina Nano Lembo, 90 en el área de Cultura y algunos más en el Incaa.

En concreto, son tres programas utilizados en todo el megaministerio de Capital Humano; el primero para “desarrollar actividades de apoyo administrativo, asistencia técnica, acciones de investigación” y otras tareas que se juzguen “prioritarias”.

El segundo es “prestación de apoyo administrativo” para el proyecto de Fortalecimiento Institucional. Y el tercero, para “brindar asistencia técnica y financiera”.

También hay dos programas en la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. Uno por apoyo en tareas administrativas y otro para “apoyar las acciones técnicas, operativas y tecnológicas del Mteyss”.

En la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia (cuya titular es Nano Lembo) hay tres programas vigentes. Uno para realizar actividades de “apoyo administrativo”, otro por “prestación de apoyo administrativo”. El tercero es un programa conveniado con las Naciones Unidas, también conocido como PNUD, que tiene como objetivo “favorecer la resignación de la política alimentaria como instrumento de realización y restitución de derechos sociales. Mayormente, se destinan esos fondos a comedores.

En tanto el área a cargo de Carlos Torrendel tiene seis programas: “Arbitrar los mecanismos … para incrementar avances en materia educativa”, “implementación de programas y proyectos de cooperación en materia de educación”, “fortalecimiento de sistemas de formación docente”, “fortalecimiento de educación técnico-profesional”, “fortalecimiento de las capacidades de planificación”, “convocatoria a cuerpos colegiados de itemistas y lectores críticos”.

También hay dos programas en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de Gabriela Real. Uno para “coordinar servicios técnicos” y otro para la “prestación de apoyo administrativo”, que venció el 31 de marzo pasado.