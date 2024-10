La victoria parcial en educación y la lucha por los gastos tributarios

La ruptura del bloque del radicalismo en Diputados revolucionó a la oposición dialoguista, que se plantea cómo pararse frente a una discusión del Presupuesto a la que cada vez le queda menos tiempo.

De manera informal, en la oposición se maneja una especie de semáforo en el que se marcan los temas que no se negocian, los que merecen abrir conversaciones, pero tienen una base de acuerdo, y el resto de los asuntos en los que habría luz verde.

Precisamente, el asunto de la suspensión de la obligación de destinar el 6% del PBI a la educación estaba entre los factores en rojo, y si bien fue uno de los puntos a los que el Gobierno habría accedido a revisar, generó aún más discordia interna después de la visita de un grupo de radicales a la Casa Rosada. “Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el circo y la mentira política. El supuesto acuerdo para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material y son metas que no se cumplen desde 2015”, le recordó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro a De Loredo, rompiendo la discordia dentro de un sector que venía manteniéndose en cierto equilibrio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los integrantes de la CC no están dispuestos a mantener conversaciones con el Ejecutivo fuera del Congreso, como lo están haciendo los radicales, a quienes ven cada vez más cerca del oficialismo. A su vez, en Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto, se quejan también de que Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, no está haciendo el mismo trabajo de coordinación que en la ley Bases que valoraron de todos los sectores. Tampoco fueron invitados a la Casa Rosada, lo que hace más difícil el intercambio.

En lo que coinciden en los distintos espacios es en que no quieren avalar ningún punto que signifique mayor discrecionalidad para el gobierno nacional. Si hay esfuerzos en el Presupuesto para llegar al déficit cero, debe ser respetado por el Ejecutivo para mantener la transparencia y las cuentas claras.

En Encuentro Federal, por su parte, también están enfocados en batallar contra los gastos tributarios que podrían ser claves para el financiamiento de áreas como educación. El régimen de Tierra del Fuego, los beneficios de la Economía del Conocimiento y regímenes jubilatorios y de aportes de ciertos sectores están en la mira de una oposición que luce desorganizada.