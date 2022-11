Larreta insiste con que su candidatura “no depende de que otro se presente”

Horacio Rodríguez Larreta sigue sin confirmar su candidatura presidencial pero por lo menos ofreció una pista: anticipó que su postulación “no dependerá de que otro se presente” en Juntos por el Cambio.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gobierno de la Ciudad precisó que su decisión en pos de arribar a la Casa Rosada no está atada al camino que quieran tomar Mauricio Macri, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal o “quien sea”. Y reiteró: “No depende de que otro se presente”.

Si bien dijo que su foco es construir un plan, aclaró que su responsabilidad pasa por su tarea al frente de la Ciudad de Buenos Aires. “Me parece que confirmar un lanzamiento hoy, con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado”, enfatizó.

En relación con el cruce entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, manifestó: “No creo en la agresión. No creo en la violencia, y mucho menos me vas a encontrar a mí para peleas internas. Yo sostengo la unidad de Juntos por el Cambio”, remarcó. “Nunca me engancho en la pelea interna, no estoy de acuerdo con eso”.

En otro pasaje de la entrevista, el referente de la coalición que es opositora a nivel nacional se mostró abierto al diálogo y lejos de la grieta. “Yo lo que pondero es el valor del diálogo, soy antigrieta, la grieta nos ha llevado al fracaso”, subrayó. “Ponerse a gritar desde la tribuna, aquellos que no tienen responsabilidad, a ver quién grita más fuerte, no creo en eso”, recalcó.

Además, criticó las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, y consideró que la inflación “requiere ser parte de un plan integral de desarrollo de la Argentina”. “Medidas aisladas, parches, controles de precios. Nada de eso ha funcionado”, mencionó. “Si la Argentina no vuelve a crecer, podés bajar la inflación por un año y al otro vuelve a subir. Acá sirve si hay un cambio de verdad que dure en el tiempo”, sostuvo.

Según el representante de Juntos por el Cambio, “con el litio que el país tiene en el Norte, con la energía de Vaca Muerta, con los alimentos que el mundo necesita, en seis años podríamos estar duplicando las exportaciones”. “Con eso se acaba el problema de dólares y del tipo de cambio para siempre. Esas son las soluciones que hay que buscar, no parche tras parche”, concluyó.