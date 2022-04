Los gremios se endurecen y se suman a los cuestionamientos

A tono con la agenda que propone el kirchnerismo, sectores del sindicalismo más combativo y alineados con la posición de Cristina Kirchner se lanzaron a cuestionar a Martín Guzmán, el ministro de Economía, a quien le reclaman medidas contundentes para contener la suba de precios.

Los distintos actores de peso coinciden en que las acciones que encaró la Casa Rosada para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, como la reapertura de paritarias, serán insuficientes si no se coloca un freno a la suba de precios y se avanza en un coto “a los abusos de los empresarios”. La crítica no es nueva: desde el año pasado que los gremialistas ven que el Gobierno pierde la batalla contra la inflación y no ofrece respuestas.

La voz cantante la lleva Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos, líder de La Bancaria e integrante de la CGT. “Sobre Guzmán, tengo una posición crítica”, expresó el legislador acerca del papel del funcionario.

Y reveló que su pensamiento es compartido por la titular del Senado.

Si bien valoró los esfuerzos oficiales tras la gestión macrista, remarcó ante Radio Mitre que “está claro que esos esfuerzos no han llegado a toda la sociedad, caso contrario no se hubieran perdido cinco millones de votos en la última elección”.

Hugo Yasky, referente de la CTA y compañero de bancada de Palazzo, se sumó a los cuestionamientos y dijo que “falta coraje político, necesitamos más acción ante la distribución de la riqueza”.

Consultado por este tema, uno de los dirigentes de mayor trayectoria dentro de la central Azopardo graficó ante PERFIL el malestar que existe sobre el rumbo económico. No hay críticas en público, pero un sector del sindicalismo que está en las antípodas del kirchnerismo ya señala que “el gran problema que vemos en el Gobierno es que no hay credibilidad, porque te dicen una cosa y pasa otra distinta, no hay acuerdo entre ellos. La inflación sigue subiendo, no vemos medidas y así no hay paritarias que alcancen. La verdad, dan ganas de salir corriendo”, aseveró el dirigente.

Ante este ecenario, la central obrera guarda críticas hacia el Frente de Todos, elude comentarios sobre la figura de Guzmán y pone la lupa, como reflejó en el último comunicado que dio a luz este viernes, en “los formadores de precios y los grandes especuladores financieros, que multiplican sus ganancias en la crisis, y los que recibieron una renta extraordinaria producto de la alteración de los mercados por la guerra”. Es hora, de acuerdo al colectivo sindical, que estos grupos “asuman su responsabilidad y contribuyan a mitigar una desigualdad social que hoy resulta intolerable”.