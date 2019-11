Los hijos de Evo arribaron a la Argentina en un operativo coordinado por Fernández

por Mariano Beldyk

Los dos hijos del ex presidente boliviano Evo Morales, Alvaro y Evaliz, arribaron ayer a la Argentina tras un operativo que se coordinó en sigilo desde el equipo del futuro presidente Alberto Fernández a lo largo de toda la semana y con el conocimiento de la Cancillería. No trascendió aún si solicitarán asilo en el país o si permanecerán en calidad de turistas, tal como hicieron algunos ex funcionarios bolivianos luego del Golpe de Estado del 10 de noviembre.

Alvaro Morales Peredo, de 24, ingeniero de formación y la abogada Evaliz Morales Alvarado, de 25, partieron en el vuelo 4M 7901 de Latam desde el aeropuerto de El Alto rumbo a Lima a las 4:39 hora local. Tras una escala en la capital peruana, emprendieron el segundo tramo del viaje con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde aterrizaron a las 15:52 de ayer.

Ambos jóvenes fueron retirados del lugar desde la pista y mediante un camino lateral para evitar a los medios que aguardaban por ellos, junto a miembros de la comunidad boliviana residente en el país que se habían acercado con carteles en apoyo a Evo.

Según confirmaron a este diario fuentes del equipo de Fernández, el pedido partió del propio Morales con quien el mandatario electo mantuvo siempre contacto telefónico desde su salida del poder y su traslado a México en otro operativo coordinado con la cancillería de Andrés Manuel López Obrador y el apoyo del ministerio argentino. Al igual que en aquella oportunidad, Alberto puso a dos de sus asesores en temas internacionales a trabajar en la nueva misión: el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami y Jorge Argüello.

Durante la semana, las autoridades diplomáticas argentinas en la embajada de La Paz se habían ocupado de confirmar que ambos hijos de Morales tenían permiso del gobierno de Jeanine Añez, la presidenta de facto, para salir del país, luego de que Evaliz declinara su solicitud de asilo en México en cuya embajada se hallaba refugiada. Fuentes de Cancillería confirmaron a este medio que ambos viajaban sin estatus especial, y que ingresaron al país en calidad de turistas. Pese a ello, todavía pueden peticionar su asilo ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) en caso de sentirlo necesario, tal como hizo el ex ministro de Hidrocarburos de Morales, Luis Alberto Sánchez. Con Jorge Faurie en el exterior, quien siguió la situación fue su vice, Gustavo Zlauvinen.

El ministro de Gobierno en Bolivia, Arturo Murillo, reveló la partida de Alvaro y Evaliz a través de su cuenta de Twitter: “Por instrucciones de la señora presidenta (Jeanine Añez) dimos todas las seguridades a los hijos (de Evo Morales) para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres”, comentó la autoridad. Acompañó su mensaje con la foto de los boarding pass de ambos jóvenes.

Trascendió que los dos jóvenes tienen muchas amistades en el país, una de las razones por las que podrían elegir quedarse. Evaliz es hija de Francisca Alvarado, dirigente del movimiento indígena, mientras que Alvaro, un año menor, es hijo de una docente rural llamada Marisol Paredes. Su padre, con quienes ambos atravesaron un vínculo conflictivo hasta que recompusieron relaciones, está asilado en México desde el 12 de noviembre pasado.