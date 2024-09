Los metalúrgicos también tienen reclamos para Milei mientras se apoyan en los jefes provinciales

El IV Congreso Metalúrgico sirvió como escenario de reclamos por la crisis que atraviesa este sector al que acompañaron gobernadores de distintas fuerzas políticas. Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro hablaron de la necesidad de reactivación y de un Estado que pueda dar respuesta.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), hizo alusión a las críticas que Javier Milei les había realizado a los empresarios nacionales: “No se confundan: acá ningún sector excluye a ningún otro; ni el campo es víctima de la industria ni la industria lo es del campo. Acá tenemos que salir todos. Y no le estoy respondiendo a nadie, sino a mi conciencia”. Aunque sus palabras resonaron como una clara respuesta al Presidente, quien había golpeado a los empresarios del sector en sus propias caras al decir que la industria le robaba al campo.

El gobernador bonaerense habló de industricidio y aseguró que “el sector metalúrgico es fundamental para la Provincia. Hace falta escuchar sus voces porque está en riesgo la industria. El compromiso de nuestro gobierno es cuidar, promover y defender la industria”. Al mismo tiempo, Kicillof criticó el plan económico del gobierno libertario: “Apunta a la primarización de nuestra economía y a la construcción de una sociedad más desigual, en la que a la mayoría le va muy mal y solo a algunos pocos les va muy bien”.

El jefe provincial de Entre Ríos, Rogelio Frigerio sostuvo que: “somos aliados de los industriales. Lo que se viene en la Argentina tiene que pasar por el desarrollo y el desarrollo tiene que pasar obligadamente por el incremento de la inversión en la industria y la mejora en el empleo”.

El cordobés Martín Llaryora hizo hincapié en que “no hay países desarrollados en el mundo que no tengan industria. No hay países que no valoren a la industria metalmecánica como uno de sus pilares”. Su par Maximiliano Pullaro (Santa Fe), sostuvo que “contamos con 3.700 industrias metalúrgicas sobre 6.100 empresas que tenemos. Sepan que para nosotros son fundamentales, en lo que tiene que ver con la exportación, la creación de empleo y por supuesto la diversificación que tenemos de nuestra economía”.

Al concluir el IV Congreso Metalúrgico, y en el marco de los 120 años de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), el presidente de la entidad, Elio del Re, dijo que en las exposiciones “quedó demostrado que la política industrial está de moda en el mundo y este ecosistema es virtuoso cuando el sector público-privado, y el complejo científico tecnológico trabajan asociativamente”.

El sector metalúrgico registra 14 mil despidos con una caída de la actividad del 15,9% desde que inició la gestión Milei.