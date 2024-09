El presidente Javier Miler presentó hoy el proyecto de Presupuesto 2025 en un discurso transmitido por cadena nacional desde la Cámara de Diputados.

A continuación, los puntos clave del discurso del presidente:

Introducción del discurso de Milei: “Venimos a ponerle un cepo al Estado”

Javier Milei explicó: "Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de Presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado".

"Este proyecto de Presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, a partir de ahora desconocida. A partir de ahora la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y la indigencia".

Además, detalló: "Por dos razones estoy yo acá y no el ministro de Economía. Soy el primer presidente economista de la Argentina. Estoy orgulloso de eso. La segunda es porque vengo a presentar un proyecto diametralmente distinto al de otros. El más radical de nuestra historia".

Foto: Pablo Cuarterolo

Desarrollo: "Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal"

El presidente libertario comentó que "el Presupuesto nacional no es solo una ley más, es la ley de leyes, la hoja de ruta bajo la cual ordenaremos las prioridades de nuestra gestión. La piedra basal de este Presupuesto es la primera verdad de una administración pública sana, la cual durante muchos años fue relegada en Argentina: el déficit cero".

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, le guste a quien no le guste", cruzó a Cristina Kirchner y ahondó: "La triste historia argentina de lo que los políticos y analistas llaman 'política económica' no ha sido otra cosa que la violación sistemática de la propiedad de los ciudadanos". "En Argentina más impuestos no pueden haber, es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo", sostuvo.

Foto: Pablo Cuarterolo

"Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Hacemos esto porque no seremos cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. Sólo discutiremos el aumento de un gasto cuando venga con una explicación de qué partida reducir para cubrirlo", adelantó el mandatario libertario y fulminó al Congreso desde el que hablaba: "Cuanto más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad".

"En Argentina tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años. Esos diez años que no tuvimos déficit fue porque ya había saltado todo por los aires y estamos en default. Prácticamente el 100% de nuestra historia moderna, los Gobiernos incumplieron esta verdad básica de la economía y le pasaron la factura al común de los argentinos una y otra vez. Este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default de toda la historia Argentina. Vaya si no hay gestión", se halagó.

Foto: Pablo Cuarterolo

El rol del Estado y los cruces al kirchnerismo

"No hay nada, pero nada más empobrecedor para el común de los argentinos que el déficit fiscal. Y no hay nada que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal. Este es triste papel que el gasto público juega en el modelo de la casta", argumentó y enumeró: "Gestionar es sanear el balance del BCRA, desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto pública de la manera que lo hicimos. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más grande de los últimos años. Gestionar no es saber usar el GDE, como decía Sergio Massa. Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza y haber eliminado los piquetes".

"Vamos a cambiar la metodología a través de las cuales se elabora el presupuesto. Siempre pensó cuanto gastar. Proponemos una regla inquebrantable para todo los presupuesto de acá en adelante. Los invito a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", señalando a los legisladores opositores, por lo que el público en los palcos cantó "la casta tiene miedo".

"El Estado no tiene que ser una niñera que se encarga de todo. Cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir las responsabilidad de que le corresponden. Así llegamos al 50% de la pobreza, hospitales públicos sin insumos y una Justicia lenta. Mientras tanto, se dilapidaron millones en recitales para 300 personas, rutas que no conducían a ningún lado, medio públicos al servicio de los militantes. El kirchnerismo ha hecho cosas estúpidas", volvió a antagonizar a la oposición. Entre el público y los palcos, se cruzaron gritos con acusaciones y chicanas durante todo el discurso.

Foto: Pablo Cuarterolo

El mensaje de Milei para los gobernadores y la definición sobre los legisladores: "Ratas"

​"Esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino se pelea en todas las dimensiones del Estado. Para eso, a los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto pública consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicionales de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte. Ahora faltan ustedes", increpó a los gobernadores.

Luego, el presidente se atrevió a volver a cruzar a los legisladores desde el interior del Congreso. "Será la ciudadanía quien los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de la ratas miserables que apostaron contra el país y su gente", anticipó.

El cierre del discurso de Milei: "Viva la libertad, carajo"

"Confío en que este honorable Congreso debatirá el proyecto de Presupuesto con la seriedad que requiere. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo", repitió el presidente, ante la respuesta alegre de sus funcionarios. El discurso duró apenas un poco más de 40 minutos.

ML / ds