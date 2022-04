Lousteau empieza a caminar la Ciudad con la mira en 2023

Martín Lousteau empezó ayer a “caminar” la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de cumplir su meta de ser jefe de Gobierno en 2023. Con críticas a Alberto Fernández y el manejo de la inflación, el senador visitó el barrio de Floresta y puso en marcha su estrategia que planea que le permita ser el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en la sede de Uspallata.

El referente radical sabe que el camino no será sencillo. Tiene un acuerdo con Rodríguez Larreta para competir en las PASO contra el candidato del PRO, que todavía no está definido. Suenan los nombres de Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Fernán Quirós, entre otros. Desde el sector de los halcones ya está lanzado Waldo Wolff también. En la UCR porteña saben que no será fácil la competencia contra la estructura del PRO en la Ciudad, pero confían en que pueda concretarse un esquema de alternancia.

Lousteau vuelve a caminar la Ciudad después de un año en el que se dedicó a intentar proyectar su figura a nivel nacional, apoyando a candidatos provinciales de su espacio interno del radicalismo, Evolución. En plena campaña electoral llegó a visitar más de la mitad de los distritos, acompañando a dirigentes como Rodrigo De Loredo en Córdoba o Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Ahora vuelve a posicionarse en el distrito aunque apuesta a mantener la proyección de su línea.

Con una relación cercana con Rodríguez Larreta, en algún momento comenzó a circular el rumor de que Lousteau podía dejar de lado sus aspiraciones porteñas para contribuir a un eventual futuro gabinete. En su entorno niegan esa posibilidad y aseguran que no solo está concentrado en la pelea en la Ciudad sino también en fortalecer las posibilidades de los referentes radicales en cada provincia. Por eso, por ejemplo, su sector ahora impulsa a Martín Tetaz como candidato en el territorio bonaerense.

En ese sentido, el discurso, por ahora, sigue apuntado a lo nacional. “Cuando el presidente es director de una orquesta en la que ninguno de los músicos le hace caso los problemas se multiplican”, expresó ayer en su visita a Floresta, donde fue recibido en la sede de la Comuna 10 por su presidente, Mauro Pedone.

“La inflación tiene varios orígenes”, explicó y dijo que debe ser atacada como se ejecuta una orquesta “donde cada músico tiene un rol y la sociedad acompaña porque conoce el rumbo”. El senador radical añadió: “Me quedan pocas dudas que Alberto Fernández desconoce el origen del principal problema inflacionario”.

“El Presidente perdió la credibilidad cuando atacó a la Ciudad para sacarle plata y cuando hizo la fiesta de Olivos en plena pandemia y cómo lo justificó”, sostuvo en declaraciones radiales.

También aprovechó para criticar al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien el jueves aseguró, al anticipar que la inflación de marzo también será alta, que él no hace “milagros”. “No es para reírse de que uno no puede controlar la inflación”, reaccionó Lousteau cuando le propusieron escuchar el audio. Contó que “había leído lo que había dicho Roberto Feletti pero no lo había escuchado reírse”.