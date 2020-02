Macri, con agenda fuera del país y líder opositor part-time

por Ezequiel Spillman

A mitad del año pasado, el entonces presidente Mauricio Macri recibió el premio Living Football Award. Fue en Zurich, Suiza, y quien se lo entregó fue Gianni Infantino, el titular de la FIFA. Fue una devolución de gentilezas: Macri lo había sumado a la cumbre del G20 y lo ayudó a intensificar el vínculo con los principales líderes del mundo.

Tras perder las elecciones, el propio Infantino se comunicó con el ex mandatario: “Necesito que me ayudes”. Luego, para la tercera semana de diciembre, fue invitado por el jefe de la FIFA a presenciar la final del Mundial de Clubes en Qatar, donde se selló su incorporación formal. Así surgió el ofrecimiento para que presida la Fundación FIFA, que se dio a conocer esta semana, y que significa un nuevo rol, de carácter internacional, para Macri. Un anhelo: ser un líder global, dar charlas en el exterior y, ahora, con este nuevo cargo, explotarlo desde el deporte y el trabajo social. Según confió en estos días, el ex mandatario pasará unos diez días por mes en el exterior.

Pero eso no lo alejará de la política doméstica y seguirá viviendo en la Argentina. Cuando regrese del sur esta semana, terminará de acomodarse en la casa que alquiló en Martínez, muy cerca de la quinta presidencial de Olivos, a metros de la Avenida Libertador, y recién en marzo llenará su agenda, tanto la internacional como la doméstica. Cumplirá 61 años el sábado próximo y Juliana Awada quería festejarlo en España.

Actividad. La semana pasada su Whatsapp tuvo actividad, aunque se quejó de la escasa señal que hay en Villa La Angostura. Pidió detalles de la reunión de Juntos por el Cambio para debatir la posición unificada del interbloque sobre el proyecto de renegociación de la deuda, y se interiorizó sobre las posiciones de la UCR al respecto.

Sus oficinas en Vicente López comenzaron a llenarse. Los ex funcionarios que lo acompañarán, como el ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; su secretario privado, Darío Nieto, o el ex subsecretario de Comunicación Pública, Gustavo Gómez Repetto, estarán activos. En términos políticos, la flamante presidenta del PRO, Patricia Bullrich, es una de sus interlocutoras más cercanas. También Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte, y su primo, Jorge Macri. “Está tranquilo, con ganas de retomar su actividad”, lo describen.

La fundación que armó sigue sin nombre pero ya tiene como objetivo que sea la plataforma donde se aporten estudios en políticas públicas y temáticas que sean el sustento de las charlas que piensa dar. El modelo de ex presidente norteamericano es lo que está en su mente.

Desde la política, en el PRO lo imaginan como un gran mentor. Se sentará en la mesa de Juntos por el Cambio cada tanto. No quiere interferir en el día a día, pero está preocupado por sostener la unidad del frente opositor. Le pidió a Miguel Pichetto que siga trabajando con él y que aporte su mirada, que ocupe espacios en los medios y que sume dirigentes.

Chateó con gran parte de su ex gabinete: ofreció desde ayuda económica a aquellos que no eran CEOs hasta consultó sobre causas judiciales o presunta persecución de quienes los relevaron en el cargo.

Tampoco abandonó su vínculo con Marcos Peña. El ex jefe de Gabinete no estudiará en el exterior ni se irá a vivir afuera: en marzo será consultor para campañas políticas en el exterior y estratega en comunicación para el sector privado. Seguirá haciendo política y colaborando con Macri, pero no será parte de la mesa de Juntos por el Cambio.

Con todo, Macri sostendrá su perfil bajo y seguirá sin meterse en la coyuntura política, siquiera con opiniones sobre las medidas del gobierno nacional. El video que se difundió, a partir de una asesora del ex diputado Sergio Whisky, no lo mostró de la mejor manera. En su entorno creen que fue “una infidencia” y afirman que “no fue planificada” su difusión masiva.