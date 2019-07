Macri sobre el regreso de Massa al kirchnerismo: "Alguna ventajita debe haber sacado"

En una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi emitida este domingo por la noche en la cadena CNN en Español, el presidente Mauricio Macri lanzó una sincera crítica al kirchnerismo, en especial a su última incorporación, el exintendente de Tigre Sergio Massa: “Habiendo hecho esfuerzos para convencerlo de cómo se mueve el mundo, y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió”. “Alguna ventajita debe haber sacado”, insinuó utilizando el apelativo que le da desde hace tiempo.

Refiriéndose a sobre las reuniones que mantuvo con su principal contrincante electoral, Alberto Fernández, Macri reconoció: "Tuve dos reuniones, una peor que la otra. Todo lo que me dijo era falso y todas las cosas en las que se comprometió eran mentira. No fueron reuniones felices". En cuanto a las causas judiciales por corrupción que manchan al kirchnerismo, Macri asegura que “si ellos están convencidos de que no han hecho nada, tienen que presentarse en la justicia, no buscar chicanas, y explicar”.

D.S.