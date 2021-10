Manes prepara una gira por el país y una campaña paralela

La oficina que tiene Facundo Manes en el séptimo piso de la Fundación Ineco es pequeña: unas decenas de libros de neurociencia, un escritorio modesto con una computadora y cuatro sillones individuales alrededor de una mesa ratona. Desde allí sigue trabajando en temas científicos, atendiendo pacientes, pero ahora también invierte parte de su tiempo en ser “un político”.

Es que desde que decidió ser candidato, y en especial desde que cosechó casi 1,3 millones de votos en la Provincia en las PASO con Diego Santilli, para Manes “se generó algo nuevo, imparable”, y apuesta a construir un espacio para 2023 que supere al kirchnerismo pero también al PRO. Todo anclado desde la UCR, que con su ingreso comenzó a vivir un “reverdecer” del centenario partido.

El neurocientífico piensa en un espacio de “centro popular” que se corra de la “centroderecha” que, a su gusto, hoy representa el PRO. “Tiene que ser más grande, que incluya al peronismo y a otras fuerzas”, les plantea a sus íntimos.

La visión de Manes incluye un paradigma: tiene la firme hipótesis de que habrá una “elección emocional” que primará. Y piensa que el candidato que pueda conectar desde allí con el electorado será quien llegue a la Casa Rosada. De todas maneras apunta que la oposición tiene que tener “muchas opciones”, si no, podría ser derrotado. “La Argentina sigue en decadencia, hay que trazar un rumbo”, repite.

Tercero en la boleta de Santilli y Graciela Ocaña se dispone a hacer campaña para intentar retener lo más posible el voto de las PASO: nueve de cada diez votantes no se irían a otras fuerzas, aseguran en su entorno. Sin embargo, ya comenzó a mirar más allá: recorrerá el país. Santa Fe, Formosa, Corrientes y Mendoza ya están en su agenda cercana.

Pero no solo eso: el miércoles no estará en el debate en el canal TN, donde el “Colorado” se medirá con sus oponentes: ese mismo día eligió viajar a Jujuy para mostrarse con el gobernador radical, Gerardo Morales, en la apertura de un centro de primera infancia.

Entre los suyos es muy crítico del PRO, del gobierno de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Con el ex presidente se reunió a solas después de las PASO. Un Whatsapp de Macri llegó a su celular felicitándolo por los resultados. “Qué elección hiciste”, le escribió. En la cumbre a solas el ex jefe de Estado no ahorró críticas a María Eugenia Vidal. Manes lo escuchó: no tiene una mala impresión de la candidata porteña de JxC. También se fue con la sensación de que Macri irá por “un segundo tiempo” en 2023.

Sin embargo, con el jefe de Gobierno no tiene empatía. A pesar de que coinciden en el amor por el fútbol, el neurocientífico aún sigue disgustado por la presunta “campaña sucia” que cree fue orquestada desde la Ciudad. Se lo dijo en la cara en el canal Crónica. Larreta estaba con Santilli y ni siquiera se sacó el barbijo.

Aunque el Congreso no lo entusiasma demasiado, ya prepara una serie de proyectos para instalar en el debate público: boleta única, emergencia laboral y una serie de iniciativas en ciencia y educación son lo que llevará como diputado nacional.

Con todo, seguirá enfocado en que JxC y la UCR se amplíen y derroten al “populismo”. Pero con un slogan: un “nuevo radicalismo para una nueva Agentina”.

Milei contra Feletti y “los controles de precios”

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, analizó las últimas declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, marcando que “los controles de precios son un avance contra la propiedad privada y llevan más de 4.500 años de rotundos fracasos”.

El economista liberal-libertario opinó sobre las políticas de “precios máximos no consensuados” que podría implementar. Metido de lleno en la campaña, dijo: “Pese a la evidencia empírica contra los controles de precios, el secretario de Comercio, ‘José Ber’ Feletti cree que él podrá hacerlo”, dijo por redes sociales.

“Él hizo el control de precios más salvaje con la Ley de Abastecimiento y la inflación cero. ¿Cómo terminó esto? En el Rodrigazo”.

“José Ber” @RobertoFeletti, si querés controlar la inflación aflojá con la emisión y el origen de la misma: el déficit fiscal. Estás siguiendo los pasos del Gelbard… ¿Vas a tener el temple de Celestino Rodrigo? o ¿escaparás minutos antes del estallido? ¿Podrías estudiar historia?”, tuiteó.