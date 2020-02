Balcedo defendió la toma violenta del SOEME: "Me tienen preso y no estoy procesado"

El ex líder del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), Marcelo Balcedo, aseguró hoy que quiere volver a la Argentina para defenderse de las graves acusaciones judiciales en su contra y afirmó que el sector gremial que aún le responde está esperando que la Justicia le "devuelva" la conducción de la organización.



Dijo que su sindicato fue "destruido" por orden política del ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y desconoció todos los cargos que pesan en su contra en la causa judicial.



En declaraciones a la radio AM 750 Balcedo se consideró un "preso político" tras sostener que fue encarcelado porque su sindicato era uno de los más "combativos" contra la gestión de Vidal, aunque esta recién había comenzado cuando él fue detenido.



En la Argentina la justicia investiga a Balcedo por lavado de dinero y asociación ilícita: creen que desvió fondos del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) a empresas y particulares.



En tanto, la Justicia uruguaya lo acusa de lavado de activos, delitos de contrabando, un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y la fiscalía ya pidió once años de prisión para él. Balcedo fue detenido en 2017, estuvo preso un año y desde mayo de 2018 está con prisión domiciliaria en Uruguay.

El miércoles 12, el SOEME fue escenario de una disputa sindical, ya que dirigentes que aún le responden a Balcedo se acercaron para "recuperar" la conducción aduciendo que tenían el aval de la Justicia para desplazar al actual titular, Adrián de Marco. Se desataron incidentes en el edificio de Salta 534, en el barrio porteño de Monserrat, cuando en medio de los incidentes las instalaciones fueron destrozadas.

Ahora, en declaraciones radiales dijo que sus "compañeros" fueron "solamente a hacer un acto de presencia y se metieron en el sindicato porque son afiliados" y "fueron atacados por patovicas", aunque la actual conducción del SOEME dice lo contrario.



Balcedo, de 56 años, sigue con prisión domiciliaria porque está en trámite pero aún no se resolvió su extradición a la Argentina tras el pedido realizado por Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata. "Yo quisiera volver a mi país para poder declarar y defenderme. "Me tienen preso, me bloquearon todos los fondos y ni siquiera estoy procesado". Kreplak ya me sacó el sindicato y me hizo cerrar el diario Hoy, dejando a 600 personas en la calle. Cerraron el diario porque era peronista", dijo Balcedo.Balcedo sucedió en 2012 en la secretaría general del SOEME a su padre, Antonio Balcedo, quien ocupó el cargo hasta su fallecimiento ese año.