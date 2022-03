Margarita Stolbizer: "En dos años, unos juntan votos y otros encontraremos las soluciones"

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por la alianza Juntos, Margarita Stolbizer, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca del panorama de cara a las elecciones de 2023.

F: La discusión a las elecciones del año próximo tienen un punto de tensión, desde el sector de Juntos por el Cambio que tiene mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones, de cuánto le preocupa el voto de Milei, cuanto se corre hacia la derecha. Versus, en el partido radical que lo tenes a Morales diciendo que la dolarización es una locura, lo tenés a Facundo Manes con un planteo progresista como el tuyo, y por otro lado tenés a López Murphy tratando de sumar a Espert, a Macri elogiando a Milei y a Menem.¿Cómo te imaginás que, dentro de Juntos por el Cambio, se resuelve la tensión de cuánto a la derecha hay que irse para ganar las elecciones?

Por supuesto que existe esa esa tensión y a mi me parece siempre que lo que hay que hacer es mirar a la sociedad. Yo siento que hay mucho de lo que hay, que son como fuegos de artificios, tienen que ver con aquellos que hablan mirando un discurso duro que la sociedad está demandando y qué tiene que ver con el mal gobierno que tenemos. Cuánto peor es el gobierno, más se endurece la sociedad y entonces muchos políticos acomodan sus discursos en función de eso. Yo creo que hay que tratar de bajar los decibeles, me da la impresión que la Argentina viene sufriendo desde hace mucho tiempo las coaliciones que se arman solamente con fines electorales y entonces se preocupan en tener buenas estrategias para ganar las elecciones, sumar, juntar otros y terminan fracasando en los gobiernos. Esto no es ni de este gobierno, aunque en este gobierno es muy visible, pero fue también en el anterior y el anterior.

Hay que tratar de agotar una discusión que tenga que ver con lo programático y hoy lo programático tiene que ver con cómo le resolvemos la vida a la gente, no con cuántas veces más salimos en los medios de comunicación. Yo veo que ahora hay mucho proyecto que tiene que ver más con una impronta muy mediática y de necesidad de aparición mediática que realmente porque se crea que resuelven los problemas y pasa en las dos coaliciones. Eso está ocurriendo en la coalición opositora que se sube a ese discurso tratando de impactar y también el oficialismo el proyecto éste que presenta el frente para la victoria del senado es eso, no es otra cosa que fuego de artificio para ver si se logra mover algo en los medios de comunicación, en el caso de ellos en una pelea claramente interna, un mensaje hacia adentro.

F: En ambos lados hay como las dos caras de Jano, que los fuegos de artificio son la dolarización por un lado y el impuesto o el aporte a quienes no tienen declarado su patrimonio.

Eso es lo que me pareció, en esta semana, y que tiene más que ver con una necesidad de instalar una discusión en los medios, demasiado superficial, a mi juicio inoportuno, que no tiene demasiado análisis que tenga que ver con la respuesta que la gente necesita.

Yo no tengo duda que hoy el problema de la inflación es un problema que nos cruza la Argentina, no solo porque afecta el bolsillo de cada persona cuando va a comprar los alimentos de la canasta básica, sino que afecte en general la economía, la falta de previsibilidad, de estabilidad económica que eso tiene que ver con la inversión y la generación de empleo. ¿se resuelve por este medio? ¿se resuelve instalando los temas en los medios de comunicación y no en el debate de los equipos técnicos que tienen que tener las organizaciones políticas? Ahí es donde esto se agota. Hoy nuestra coalición ya no es que sueña con la posibilidad de gobernar, tiene una posibilidad muy real y concreta. Ahí es donde estamos llamados a mucha más responsabilidad y a agotar un debate interno de tipo programático, decir "bueno, en dos años algunos juntan votos otros encuentran las soluciones" y llegar al gobierno no subestimando los problemas sino teniendo la respuesta a los problemas.

F: Vos cuándo planteabas que hay un corrimiento hacia la derecha, como resultado o respuesta a que el gobierno no funciona. Ahora, como respuesta el gobierno que no funciona en el 2002 había como un corrimiento hacia la izquierda, la sociedad se enojaba con la falta de solución de sus problemas eligiendo a líderes más de izquierda, no solamente en Argentina sino en toda América latina. Hoy pareciera, por lo menos en el caso de la Argentina y podríamos decir que lo mismo sucedió en Brasil, que hay un corrimiento a la derecha frente a la insatisfacción. Hoy se eligen más soluciones de derecha y hace veinte años más soluciones progresistas.

Es que en realidad el kirchnerismo instaló con mucha eficacia la ficción sobre su propio progresismo. Yo creo que el progresivo se ha utilizado como un rótulo en realidad sin que el gobierno kirchnerista pueda realmente ser entendido como un gobierno progresista porque lejos de darle progreso absolutamente a nadie fue un gobierno que concentró la economía, extranjerizó la economía, nos dejó con más cantidad de pobres. La verdad que no lo son ni siquiera de la perspectiva ideológica. Yo en estos días, cuando se daba la discusión sobre el acuerdo con el Fondo, la verdad es que atrás del posicionamiento que asume La Cámpora , el kirchnerismo duro, no veo que haya ahí ningún contenido ideológico sincero.

Creo que hay una postura de conveniencia electoral, perdieron la elección del año pasado, van a perder la que viene entonces lo mejor es sacar el cuerpo porque ideológicamente cuando designaron a Alberto Fernández era el guiño a los sectores más conservadores, al establishment, no era un guiño a sectores progresistas. La historia personal de Alberto Fernández impide ponerlo del lado de los progresistas.

Yo tengo mi idea propia del kirchnerismo cuando, en este país,cuando cargamos tantos años de historia sabemos cómo nos marcó a los más viejitos los años de la dictadura, cuánto se perdió en los años de la dictadura, cuántos quedaron en el camino los años la dictadura mientras que algunos hacían plata en los años de la dictadura.

Creo que estallaron con mucha eficacia que ellos eran el progresismo, Kirchner bajando el cuadrito, la verdad que instala eso, para mí es una ficción y eso es lo que hace arrojar hacia la derecha diciendo "estos son los que fracasaron, los progresistas fracasaron, probemos por el otro lado".

F: Es una reacción de la sociedad, en realidad, a una ficción construida por el kirchnerismo.

Que no que no es real, por supuesto, hay que tratar de no engañarse. La irrupción de estas figuras, pasó en Brasil y muy claramente pasa en la Argentina, me refiero a las que sostienen las posiciones más duras, tiene que ver con nuestro propio fracaso, con el fracaso de la política tradicional, con la falta de respuestas, con la falta de soluciones. No son cosas que ocurren porque la sociedad se le ocurre y entonces van hacia ese lado. Miremos además que el resultado electoral demostró un crecimiento casi en paralelo de la derecha extrema y de la izquierda extrema.

F: Hay un crecimiento también de la izquierda, sin ninguna duda, en el caso de la Argentina, saliendo segunda en Salta.

Hoy hay más diputados de la izquierda creo que de la derecha, sumado que Milei y Espert, por ejemplo, funcionan por separado en la Cámara de Diputados, tienen dos cada uno, no hay una representación muy grande. Son fenómenos también bastante porteños, bastante localizados acá, no veo que en el interior, en el interior sigue habiendo una política más tradicional más vinculada con la identidad nacional.

F: Si uno mira en el casod e Perú, un presidente iconoclasta que era desconocido hasta pocos meses antes de ser electo presidente, ve el caso de Boric en Chile, nadie hubiese imaginado que Boric podía ser presidente un año antes, el caso de Bolsonaro es un poco más arcaico. ¿No ves el temor a que en Argentina pueda pasar un fenómeno así, de que emerja un candidato como Milei?

Hoy, te soy sincera, pese a todo los el que las encuestas marcan realmente, están indicando la imagen alta que tiene, no me parece que sea un fenómeno que pueda tener una trascendencia nacional. Nosotros somos un territorio con nosotros somos un territorio con una eh.

F: Nosotros vivimos acá un microclima

No sé si llamarlo microclima pero son fenómenos bastante porteños, me da la impresión, en el interior no pasa de la misma manera. Nosotros tenemos en la historia de la Argentina muchos de estos fenómenos que aparecen, yo me acuerdo del fenómeno Bloomberg, que en un momento como candidato aparecía tremenda. Me acuerdo de la competencia que me tocó protagonizar en la Provincia de Buenos Aires contra Rico y Patti. Tengo una anécdota en esa elección donde durante toda la campaña electoral yo fui lisa y llanamente ignorada por los medios de comunicación que estaban focalizados en Rico y Patti que era los grandes fenómenos. El día de la elección yo le terminó ganando a ellos en la elección, diferencia con el peronismo pero ganándole a ellos y me invita Mariano Grondona a su programa, entonces yo entraba en el estudio y Grondona me dice "bueno, ahí llega la que les ganó" y yo le digo "y usted no me invitó durante toda la campaña electoral" pero había invitado por ejemplo a D'Elia como representación opositora y D'Elia había salido después de Rico y de Patti.

F: Entonces vos decís que los medios tienen una lógica, que estos personajes de extrema derecha son atractivos visualmente pero que no tiene un correlato de la misma proporción luego.

Exactamente, hemos tenido esos fenómenos, esas experiencias, el propio Francisco de Narváez, con otro nivel de preparación, otro posicionamiento, fue una irrupción muy fuerte, sostenida en campañas mediáticas, él gana la elección de 2013 y son cosas que se terminan diluyendo en el tiempo. Tiene que ver con nuestras tradiciones culturales, políticas y un poco esta fuerza el interior en un país bastante federal como es el nuestro donde la territorialidad influye

Hay que mirar algunas otras figuras y yo le pongo una fichita y un poco de atención a la figura de Facundo Manes. Cuando vos mirás en las encuestas, el otro polìtico con una fuerte imagen sobre todo en el saldo entre positiva y negativa es Facundo entonces Facundo aporta en un contexto de baja credibilidad de la política tradicional, el ser una persona que no viene de ese origen.

F: En ese punto comparte con Milei ser una persona que viene desde afuera de la polìtica

Él va a incorporar la estructura de un partido orgánico, organizado en todo el país con una presencia territorial muy fuerte.

F: Y con un partido serio detrás como es el radicalismo.

Exactamente, equipos, técnicos. Yo pondría una miradita de atención ahí, de alguien que puede representar hoy ambas cosas. Es una sociedad cansada, descreída del político tradicional que a mi juicio recibe bien alguien que deja sus comodidades, de su vida personal para ir a la actividad política pero qué viene con todo este aditamentos detrás que me parece que le agrega un valor.