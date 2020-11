Massa presiona a la oposición y busca destrabar la reforma judicial

Con media sanción en el Senado, la reforma judicial hace más de dos meses que se encuentra frenada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo estudia variantes para destrabar el tema luego del reto público de Alberto Fernández.

“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma judicial”, lanzó el mandatario el último martes durante un acto en Avellaneda con la intención de desempolvar un tema que difícilmente entre en la agenda parlamentaria 2020.

Si bien el tirón de orejas pareció ir directamente hacia el presidente de la Cámara, Sergio Massa, fuentes parlamentarias relataron a PERFIL que al término del evento el Presidente se contactó con el tigrense para aclararle que “bajo ningún aspecto lo había dicho por él”, sino que la movida apuntó contra la oposición, que traba iniciativas pero no propone alternativas.

En ese sentido, el Frente de Todos buscará en las próximas semanas trasladar la presión a la oposición y pedirle que diga qué estaría dispuesta a reformar y qué no, “entendiendo que la Justicia está en deuda con la sociedad argentina”, explican. Pero al mismo tiempo admiten que el principal inconveniente que tienen es que no hay una sola oposición, sino que cada vez hay más fragmentación, sobre todo en Juntos por el Cambio, donde conviven la Coalición Cívica, las dos vertientes del radicalismo, los “halcones y palomas” del PRO, y que también tienen sus riñas internas.

Quien apareció en los últimos días como un posible puente entre ambos sectores fue la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, una ex aliada de Massa que presentó un proyecto propio de reforma a través de su ONG Bajo La Lupa y que participó del evento del desarrollismo que reunió a dirigentes de distintas vertientes de PRO, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy. Massa ya pidió que le acerquen el proyecto de la ex legisladora que propone modificaciones profundas más allá de la creación de nuevos cargos.

PASO. La posibilidad de suspender las primarias del próximo año es otro de los temas que sobrevuelan la Cámara baja, ante la fuerte presión de los gobernadores para eliminar la “gran encuesta” que tendría un costo estimado en $ 13 mil millones. Allí la postura del oficialismo es similar y aclaran que si no hay acuerdo con la oposición, no habrá modificaciones en un tema tan sensible. Como chicana, en el Frente de Todos recuerdan que el diputado del PRO Pablo Tonelli presentó el año pasado un proyecto de ley para suspender las PASO, que todavía está a tiempo de ser reflotado, tal como sucedió con las iniciativas de Lucila Crexell y de Martín Lousteau en el Senado para reformar el Ministerio Público Fiscal.

Agenda. Por la gran cantidad de temas que quedan pendientes, es un hecho que habrá prórroga de sesiones ordinarias y extraordinarias durante el verano, y ya se está trabajando en un nuevo protocolo de funcionamiento tras el pase a la fase de distanciamiento en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la intención es mantener la modalidad virtual para buena parte del trabajo de comisiones, porque consideran que garantizan mayor productividad y menos faltazos.