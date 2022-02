Medina pidió que Macri sea imputado y Vidal citada a declarar

Juan Pablo “Pata” Medina presentó ayer un pedido para que el ex presidente Mauricio Macri sea imputado en la causa “Gestapo sindical” y María Eugenia Vidal sea llamada a indagatoria.

Junto con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires también solicitó que comparezcan quienes estuvieron presentes en la ya célebre reunión que dio lugar a la apertura del expediente, como el intendente de La Plata Julio Garro, el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el entonces subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi y los ex agentes de Inteligencia Diego Dalmau Pereyra y Juan de Stefano. A su vez, también pidió ampliar la imputación al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, su subdirectora Silvia Majdalani, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y el ex ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari.

El pedido, al cual accedió PERFIL, se fundamenta en la información recabada en el expediente a partir de medidas judiciales. Medina debe probar que la reunión en el Banco Provincia –que presuntamente da cuenta de un complot para judicializarlo– no fue un hecho aislado, sino que es parte de un plan delictivo.

Entre los hechos más relevantes se encuentran los vínculos entre funcionarios y la AFI, extraídos a partir del registro de visitantes de la Agencia y la agenda de Villegas. Garro, por ejemplo, registra una visita al organismo de Inteligencia tres días antes del encuentro en el Banco Provincia. El mismo día, Grassi tenía agendado un encuentro con Villegas y Majdalani “en capital”. Grassi tiene, a su vez, encuentros posteriores con Dalmau Pereyra, quien fuera director de Contrainteligencia, y De Stefano, entonces director de Asuntos Jurídicos.

El escrito da cuenta también de reuniones previas y posteriores en Casa de Gobierno, lo cual para su defensa implicaría que existía una decisión política del gobierno nacional para concretar el plan. Villegas, por ejemplo, ingresa a Casa Rosada seis veces entre mayo y diciembre de 2017, el año de la reunión. En una de mayo, incluso, se juntó tanto con Macri como Arribas, además de otros funcionarios nacionales.

Señala, por otro lado, como “elemento de relevancia” cuatro reuniones de Villegas con el juez Luis Armella de Quilmes, quien tuvo a su cargo una de las investigaciones penales contra Medina. Con base en informes telefónicos Medina también señala contactos entre funcionarios y agentes de inteligencia, como una comunicación entre De Stefano y un teléfono que, según pudo reconstruir PERFIL, pertenecería a un secretario del juzgado de Quilmes.