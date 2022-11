Mensaje de Máximo a la Rosada: “Dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”

Cuando Cristina Kirchner desacelera, es Máximo Kirchner quien encabeza las críticas internas y este fin de semana no fue la excepción. Desde Mar del Plata y en el cierre del congreso del PJ bonaerense, apuntó, sin nombrar, al jefe de Estado por llevar su candidatura hacia una aventura personal. Además de volver a señalar contra Mauricio Macri, también subió al ring a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Cristina presidenta”, cantaron los dirigentes del PJ bonaerense antes de que Máximo Kirchner tome la palabra. Aplaudió y sonrió, pero no cantó. Recordó que en 2017, cuando la actual vicepresidenta fue candidata a senadora “algunos dudaban de la compañera”. “Esas dudas o peleas personales y esa derrota en la Provincia nos llevó después a un diciembre de reforma previsional y nos terminó llevando al FMI. Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que llegan a un lugar tan importante lo lleven a una aventura personal, para aventura está el turismo, no se va a esos lugares para poner cara de victima y yo no fui”, dijo en un mensaje dirigido al presidente Alberto Fernández.

Rescató a dos ministros que en un momento se mostraron más cercanos al jefe de Estado como Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi, quien dejó Hábitat para volver a la intendencia de Avellaneda. Pero al final del discurso insistió: “Hay compañeros interesados en las aventuras personales, que se den cuenta que así como Cristina hizo todo lo que tuvo que hacer, dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”. Al terminar de hablar, ministros, intendentes y legisladores que estaban en el escenario lo felicitaron por el contenido de su discurso.

Apuntó contra Macri por la deuda con el FMI y la intención de cerrar Aerolíneas Argentinas, a Larreta por “mostrar autoridad” contra los alumnos que tomaron escuelas y a Bullrich por amenazar con golpear a Felipe Miguel.