Milei firma un decreto para apurar al Congreso con la privatización

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas un decreto para declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas como “sujeta a privatización”.

Así lo anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien remarcó que el procedimiento “lo habilita el artículo noveno de la Ley 23.696 llamada Ley de Reforma del Estado”.

El anuncio se realiza en medio del conflicto del Gobierno con los gremios que conviven en el sector aeronáutico y dos días después del inicio del debate en el Congreso para avanzar en la privatización por ley. Según supo PERFIL, el Ejecutivo también trabaja en la incorporación de una cláusula para definir que si el procedimiento de privatización no se resuelve antes de diciembre en el Parlamento, se procederá a realizar traspasos de acciones a los propios empleados de la compañía.

En rigor, la firma del decreto es el paso formal previo a que el Congreso pueda comenzar a trabajar el asunto en comisiones, pero también tiene un peso simbólico ya que busca apurar las conversaciones.

“El presidente Javier Milei va a declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas. Confiamos en la responsabilidad del Poder Legislativo de la Nación en que apruebe esta iniciativa para el bien de todos los argentinos”, sostuvo ayer el secretario de Transporte, Franco Mogetta, uno de los invitados por el oficialismo a la primera reunión de comisiones que se realizó el miércoles pasado.

Ese mismo día, el diputado radical Fernando Carbajal había advertido que antes de arrancar con el debate el Gobierno debía firmar el decreto correspondiente y por eso ayer aprovechó para chicanear al funcionario. “Qué bueno que me escuchó la sugerencia secretario Franco Mogetta. Espero que me hayan escuchado completo. También tienen que indicar en el decreto el para qué y el cómo de la privatización, conforme a las opciones que prevé la ley”. Precisamente este es el punto de mayor discordia en la Cámara de Diputados, donde el PRO y la Coalición Cívica presentaron dos proyectos similares para avanzar con la privatización pero no ofrecen mayores detalles sobre cómo se llevaría adelante la operatoria. Ambos proyectos tienen apenas tres artículos, lo que dejaría en manos del Ejecutivo la reglamentación y puesta en marcha del eventual traspaso a manos privadas.

Desde los sectores que apoyan la privatización explicaron a este diario que la intención es “autorizar la privatización y tener apertura sobre las modalidades. Si se restringe o limita mucho de arranque, es difícil que el procedimiento prospere, con las múltiples dificultades ya fácticas inherentes a la empresa”.

Sin embargo hay otros espacios, como Encuentro Federal, que piden detalles para definir si dan su respaldo. “Si hace falta nuestro apoyo para que esto avance, vamos a exigir que esto quede claro”, sostuvo Nicolás Massot, quien pidió saber si se propone una venta total de los activos de la compañía o si se trabaja en una “apertura al capital privado por participación remanente del Estado”.