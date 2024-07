Milei y Bolsonaro vieron la derrota de Brasil y se volvieron a reunir previo al encuentro con la derecha en Camboriú

Este sábado el presidente Javier Milei realizó su primera visita a Brasil, aunque lejos de encontrarse con su par en ejercicio, Luiz Inácio Lula Da Silva, el mandatario viajó para reunirse con Jair Bolsonaro, el rival de Lula y quien está dispuesto a vencerlo en las próximas elecciones.

El líder libertario fue recibido por el expresidente brasileño en el vestíbulo del hotel de la ciudad balnearia de Camboriú, lugar donde se está llevando adelante la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una organización de derecha conformada por líderes políticos de toda América.

Milei y Bolsonaro se saludaron en la entrada del Hotel Mercure y luego vieron juntos el partido de la Copa América que finalizó en la derrota de Brasil ante Uruguay y dejó al equipo afuera del torneo en cuartos de final. A ambos se los vio en un clima de camaradería y demostrando una relación de afecto y sintonía política.

El presidente argentino llegó a Brasil junto a Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Manuel Adorni, vocero presidencial, y Santiago Oría, documentalista presidencial.

El líder de La Libertad Avanza y el exmandatario brasileño se encontraron nuevamente esta mañana entre las 9 y las 10 y participaron de una reunión junto a Tarcísio de Freitas, gobernador del Estado de San Pablo, y Jorginho Mello, gobernador del Estado de Santa Catarina.

El gobierno brasileño no descarta retirar el embajador en Buenos Aires si se acentúa el conflicto

"Conversamos sobre la importancia de facilitar el comercio y se le manifestó al presidente Javier Milei el apoyo a los cambios que está llevando a cabo en la Argentina", detalló el portavoz presidencial, quien participó del encuentro, al igual que Karina Milei y el ministro de Defensa Luis Petri.

Milei también expondrá esta tarde a las 16:30 hs en la CPAC, la cual se convocó en el Expocentro de Balneário Camboriú y que está impulsando la candidatura de Bolsonaro para 2026. Petri también fue invitado y dará un discurso en el mismo encuentro.

A la espera del discurso de Milei

El discurso que dará esta tarde el presidente libertario es esperado con gran interés por parte del Gobierno de Lula, ya que desde el mismo ha trascendido extraoficialmente que en caso de producirse agravios o descalificaciones hacia el mandatario brasileño, este está dispuesto a retirar a su embajador de Buenos Aires.

"Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", cuestionó Milei durante una entrevista.

Las declaraciones del presidente libertario se produjeron luego de que Lula hablara sobre el encuentro de ambos en el G7: "No conversé con el presidente de Argentina porque creo que debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina".

Tras el comentario de Lula, Infobae reveló que Milei canceló su participación en la reunión de Jefes de Estado del Mercosur que se realizaría en Asunción el lunes 8 de julio, alegando un problema de agenda, ya que al día siguiente debe participar de la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, donde se realizará la firma del Pacto de Mayo. Poco después, confirmó su viaje a Camboriú para participar de la cumbre CPAC Brasil con referentes de derecha de la región.

