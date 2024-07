El presidente Javier Milei viajará este sábado a Brasil para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una nueva edición del evento que en febrero pasado protagonizó junto al expresidente norteamericano Donald Trump. Se trata de otro viaje del mandatario que cumple con una característica: no reunirse con sus pares pero sí con aliados que profesan sus ideas políticas y económicas.

La cumbre ultraconservadora tendrá lugar durante el fin de semana en el Balneario de Camboriú, ubicado en el estado brasileño de Santa Catarina. De acuerdo a la información que brindó el vocero presidencial Manuel Adorni este viernes en su habitual conferencia de prensa, Milei tiene en agenda para el domingo un encuentro con el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

A su vez, el Presidente se entrevistará con empresarios de la Federación de Industrias de dicho estado, que integra una de las regiones de mayor desarrollo económico del país vecino. Además, tiene previsto entrevistarse con el exmandatario Jair Bolsonaro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jair Bolsonaro

Bolsonaro atraviesa por estos días complicaciones con la Justicia. La policía federal de Brasil lo imputó este jueves por supuesta apropiación indebida de joyas que fueron obsequiadas mientras era jefe de Estado. Se le presentaron cargos, junto a 11 personas, por lavado de dinero, apropiación de bien público y asociación para delinquir.

Desde el Gobierno se descartaron por completo reuniones con integrantes del equipo de Lula Da Silva, a quien Milei calificó de “corrupto” y “comunista”.

Además de sus cruces personales, Milei anunció que no iba a participar de la cumbre del MERCOSUR. En su lugar irá la canciller Diana Mondino.

Lula da Silva

La relación entre ambos mandatarios no es buena e incluso fue escalando la hostilidad. Lula dijo que no hablará con su par argentino hasta que este pida "disculpas" a él y a Brasil por las "tonterías" que dijo. En aquella oportunidad expresó: "No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas".

El jefe de Estado brasileño no especificó a qué declaraciones hacia referencia, pero lejos de pedirle disculpas, Milei descargó una serie de frases que prometen -aún más-, tensionar la relación con Brasil: "Las cosas que yo dije encima son ciertas", llegó a manifestar.

Milei viaja a Brasil antes del Pacto de Mayo, que será rubricado este martes 9 de julio

Fuentes cercanas al presidente indicaron que la decisión responde a la extensa agenda presidencial para las fechas dado que el mismo 8, por la noche, protagonizará una vigilia en Tucumán y firmará el tan ansiado Pacto de Mayo junto a gobernadores.

Pacto de Mayo: los gobernadores que confirmaron asistencia, los que se negaron y la incógnita de Zamora

En tanto, al día siguiente, participará del Tedeum que se celebrará a las 9 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por la tarde dará el presente en el desfile militar por Avenida del Libertador.

En agenda para lo que queda del mes tiene previsto viajar a Francia, en una visita exprés, solo para concretar la bilateral con su par de Francia, Emmanuel Macron, fechada para el 26 de julio.

NA / Gi