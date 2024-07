El presidente Javier Milei despidió a la delegación olímpica argentina con un discurso donde habló de su pasado como arquero, del valor de atajar penales y en el que volvió a dejar en claro cuál había sido su verdadera vocación juvenil. "También quise ser deportista profesional, nunca imaginé ser presidente", contó.

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), les dijo a los integrentes de la delegación: "Todo lo que logren será fruto del trabajo que hacen".

Recibieron el saludo del Presidente y portaron los símbolos patrios el voleibolista Luciano De Cecco y la jugadora de hockey sobre césped Rocío Sánchez Moccia, los abanderados olímpicos. También a los atletas paralímpicos Hernán Barreto y Constanza Garrone.

Con Milei estuvieron en el acto el jefe de Gabineta Guillermo Francos, la canciller Diana Mondino y el secretario y el subsecretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

Precisamiente Scioli, al hablar en el acto, recordó la época de Milei como arquero juvenil e hizo una analogía con la política al decir que ahora le toca "atajar todo lo que le tiran, como el Dibu ayer", y de paso pidió un aplauso para el arquero de la Selección argentina.

Entre los invitados al acto se destacó el presidente de la Confederación de Hockey, el dirigente de Unión por la Patria Aníbal Fernández, con quien Francos intercambió algunas palabras en la previa.

A su turno, Milei dijo que él intentó ser deportista profesional y que "ser arquero de fútbol fue una suerte de escuela de vida".

"Marcó profundamente mi personalidad, por lo específico de ser arquero, ser distinto a los otros diez, entrenar solo, en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores y aciertos de una manera en que no depende de los demás; el duelo de voluntades y temples que es atajar un penal, es algo que me marcó como también me marcó mi ocupación como economista", se explayó.

Y al referirse las oportunidades que se les presentarán a los deportistas en el futuro, aseguró: "Yo nunca me imaginé ser presidente".

