Guillermo Francos dijo que Sergio Massa "trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó ayer que está casi todo listo para el desembarco del economista Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio, mientras que ratificó el rumbo económico de Luis Caputo tras la reciente subida del dólar blue y del riesgo país. También acusó a Sergio Massa de trabajar “para generar inestabilidad en el Gobierno”.

Mientras que el ministro de Economía de Alberto Fernández y excandidato presidencial del Frente de Todos, Sergio Massa, permanece prácticamente en silencio tras la derrota en el balotaje, Francos disparó duramente contra él e incluso se la jugó con una ironía: “Hace el mantenimiento del helicóptero”, sugirió.

“Creo y sabemos que lo hace. Hay actitudes que llevan a pensar que el excandidato está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno porque le conviene en términos políticos”, aventuró Francos sobre Massa, en entrevista con LN+.

Ante la pregunta de qué le diría si lo tuviera enfrente, el jefe de Gabinete contestó: “Le diría ‘tomá consciencia de la realidad que vive la Argentina, que es producto de tu Gobierno y de muchas medidas que tomaste. Entonces guardá las herramientas y esperá otra oportunidad’”, insistió acusando intenciones desestabilizadores.

Francos adelantó que Sturzenegger asumiría el viernes

En la misma entrevista, Francos fue consultado por Federico Sturzenegger, sobre quien empezó a generarse expectativa dentro del Ejecutivo en mayo. “Espero que pueda jurar el viernes, esto es lo que acordé con Federico y el presidente de la Nación. Porque para hacer eso tiene que salir un DNU generando su Ministerio y dándole las misiones, que las tenemos ya absolutamente claras. Tiene que redactarse y sacar el nombramiento”, enumeró.

El economista encabezará una nueva cartera, que aún no tiene nombre, y que tendrá como función continuar con las tareas de desregulación del Estado, que en parte se puso en marcha con el mega DNU y la ley de Bases, ambos de su autoría. También se conoció que ya tiene una primera misión: enviar al Congreso la Ley de Hojarascas, un proyecto que pretende eliminar más de 100 leyes.

Por otro lado, tras la reacción negativa del mercado a los recientes anuncios del Gobierno que postergaron medidas cambiarias y sobre el Impuesto País, y que derivaron en la suba del blue, Francos buscó minimizar esa turbulencia y dijo que el rumbo de la gestión libertaria "no va a cambiar".

"El Gobierno no ha cambiado su posición, ha sido muy claro en los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre. En ese momento estábamos al borde del precipicio, el Gobierno tomó medidas para salir de esa situación, siguió con esa política y ha habido un cambio de una enorme significación", señaló el funcionario.

Francos agregó: "La masa monetaria no se ha incrementado, no se ha emitido, no se ha endeudado, entonces no hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados". "El Gobierno no va a cambiar lo que viene haciendo, va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro y ahora, a partir de la sanción de estas leyes que estamos debatiendo hace seis meses, las pondremos en vigencia para tener mayor crecimiento de la actividad económica", siguió.

Ley de Bases, Pacto de mayo en julio y mujeres en la Corte: qué opinó Francos

Sobre la aprobada ley de Bases, Guillermo Francos afirmó que "el presidente está detrás de esa reglamentación porque de ahí va a venir una parte significativa e importante de la actividad económica del país". También se refirió a la firma del Pacto de mayo en Tucumán, prevista para el lunes próximo, antes del Día de la Independencia.

"Por supuesto que hay algunos (gobernadores) que no van a estar, nosotros lamentamos mucho que no se comprenda en algunos sectores de la oposición más recalcitrante que no ven la necesidad que expresa el pueblo. Para nosotros es una fecha importante porque es el día que los argentinos celebramos la independencia y con este pacto simbólico queremos dar vuelta la página de los fracasos, y empezar una etapa diferente de crecimiento y cambio", sostuvo.

Además, cuando Luis Novaresio le consultó si estaba previsto “cambiar el pliego de García Mansilla por una mujer, como se reclama”, Francos respondió: “No. No está previsto hacer eso. Estos días sí se estaba hablando de la posibilidad de ampliar los ministros de la Corte. Alguna vez fue de 5, otra de 7 y otra de 9. Me parece que la inclusión de la mujer en la Corte es importante”.

Luego sumó: “Hay mujeres con mucha capacidad para integrar la Corte, habrá que verlo, es un tema que tiene que evaluar el presidente de la República. Hubo conversaciones sobre ese punto, pero no hay una decisión tomada. Si el presidente la toma, a mí no me parecería mal”. Manuel García Mansilla, el abogado elegido para reemplazar a Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema, fue propuesto por Javier Milei junto al juez federal Ariel Lijo, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco.

