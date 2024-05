El ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que la fragmentación interna del peronismo no fue positiva y se refirió a los últimos representantes del partido: "Nuestra marcha partidaria dice 'Combatiendo al capital', pero en realidad hemos tratado de seducirlo", señaló. Sin embargo, expresó que "seguir reviviendo discusiones del pasado" no lleva a buenos resultados. "El peronismo debe reflexionar sobre qué modelo de sociedad y país ofrecerá a los argentinos en la etapa post Milei", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rossi fue candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, ex jefe de Gabinete en 2023, ex interventor en la AFI en 2022, ministro de Defensa en 2019 y diputado nacional del Frente para la Victoria en varias oportunidades entre 2005 y 2019.

Al ser consultado por las incorporaciones de exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández a la gestión de Javier Milei, usted sostuvo que “resulta difícil conocer esas personalidades”. Por ejemplo, ¿Guillermo Francos y Daniel Scioli no dejaron nunca entrever, en la gestión de Alberto Fernández, una vocación más libertaria?

En lo que respecta a Daniel y Francos, hasta donde tengo conocimiento, ambos tuvieron roles principalmente en el ámbito internacional. Francos siempre fue un pasajero no frecuente de los gobiernos peronistas. Porque la realidad es que, aunque empezó su carrera política en el partido federal, luego se inclinó hacia el PRO, mostrando una inclinación más hacia la centroderecha.

En el caso de Daniel, la situación es más difícil de entender porque fue nuestro candidato a la presidencia. Aunque no ganamos las elecciones, lo votamos, militamos por él y trabajamos para que tuviera la oportunidad de liderar, y ahora parece haber cambiado radicalmente su postura, tiene la fe de los conversos.

Por ejemplo, el otro día, cuando felicitó a Francos por su asunción, publicó un tuit diciendo “Que Dios y la fuerza del cielo te acompañen”. Siempre supimos que sus ideas diferían del núcleo troncal de pensamiento pero, a la vez, siempre apreciamos su lealtad, y ahora parece que eso ha quedado en el pasado.

Lo que sí me llama la atención, sobre todo en el caso de Francos, es que descalifica a nuestro gobierno, del cual él fue funcionario durante tres años y medio. No me gusta esta cuestión de desacreditar la gestión de Alberto, cuando fue representante argentino en el BID, una posición que, entre otras cosas, estaba bien remunerada, además de otras cuestiones. Durante ese tiempo no expresó ninguna crítica, y ahora descalifica al gobierno del cual formó parte.

Por eso digo que me resulta difícil entender estas personalidades, porque la única lógica que puedo percibir es que la única forma de hacer política es estando en el poder. Pero yo no creo que sea así, creo que hay momentos en los que uno debe estar en el poder y otros en los que debe estar en la oposición, y que debemos aprender que el ejercicio del poder es transitorio y depende de la voluntad del pueblo.

¿Te tranquiliza que una persona como Guillermo Francos, que parece habitualmente sensata más allá de su inclinación ideológica distinta a la tuya, acompañe a la gestión de gobierno a partir de toda su experiencia?

Francos parece ser de los que reivindican la política y siempre voy a defender a esas personas. Pero, de todas maneras, cuando uno mira el rol del jefe de Gabinete, podés ser un político con experiencia, como es el caso de Francos, podés ser un tecnócrata, como fue el caso de Nicolás Posse o podés tener más relevancia en la vocería, como fue Aníbal Fernández. Parece ser que Francos va en ese sentido

Guillermo Francos, ex funcionario de Alberto Fernández, fue elegido como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

Ahora, es condición indispensable para ser un buen jefe de Gabinete que cuando hable, tanto la política, como las instituciones, el poder de la Argentina y la gente perciban que está hablando el Presidente. El día que ese cargo es desautorizado, implícita o explícitamente, por parte del mandatario, ese día se termina su rol.

Entonces, la eficacia en el rol que pueda cumplir Francos dependerá del poder que Milei le traslade. En este caso en especial, a partir de la arquitectura que tiene el poder en el actual gobierno libertario, ha quedado absolutamente claro que para ser parte de ese gobierno no solamente tienen que aceptar el liderazgo del presidente, sino que también tienen que aceptar la conducción de su hermana.

Es que Karina Milei es quien está segunda en la escala de poder del gobierno, no es el jefe de Gabinete ni la vicepresidenta de la Nación. Entonces, Francos podrá ser jefe de Gabinete sólo si tiene la confianza y la delegación de poder de ambos hermanos.

Vos fuiste interventor en la AFI, ¿cómo recibiste las versiones sobre el nombramiento de Sergio Neiffert en el cargo? ¿Y todas las controversias que hubo sobre quien estuvo al frente de la AFI, Silvestre Sívori, mientras estaba Posse como jefe de Gabinete?

No tuve la oportunidad de conocer a Silvestre Sívori ni a Sergio Neiffert. Lo que destaco de la gestión de Sívori es principalmente la relación que establecieron con la CIA. La visita del jefe de la CIA a la Argentina es un hecho de relevancia para el ámbito de la inteligencia, ya que la CIA suele interactuar únicamente con los jefes de inteligencia de países aliados y con los que realiza operaciones conjuntas.

Por lo tanto, considero que lo más destacable, sin catalogarlo de “bueno”, de estos meses de Sívori y Posse está relacionado con este aspecto. Hay otros temas que circulan en forma de rumores, como la supuesta realización de inteligencia interna, pero eso está fuera de mi ámbito de análisis, ya que no me corresponde evaluarlos. Sin embargo, sí puedo señalar como un dato objetivo el alineamiento automático con la CIA, lo cual resulta significativo.

Las esquirlas de las internas del peronismo

Matías Kulfas y Ginés González García, dos ex funcionarios de Alberto Fernández, criticaron a Cristina Fernández por la postura que adoptó frente a la salida del ex Jefe de Estado. Y, particularmente Kulfas, la acusó de “bombardear continuamente” al gobierno de Alberto Fernández. Vos siempre fuiste un puente entre el ex mandatario y su vicepresidente, ¿cómo evalúas las consecuencias que tuvieron las críticas de La Cámpora y de Cristina en el funcionamiento de la mala gestión de Alberto?

Creo que es evidente que las tensiones internas dentro del espacio político gobernante no son un dato positivo, y tampoco creo que hayan sido bien recibidas por la sociedad. En mi experiencia como jefe de Gabinete, no percibí que estas tensiones afectaran la gestión ni obstaculizaran la fluidez de las iniciativas.

Sin embargo, en el contexto actual de la Argentina, con un gobierno de ultraderecha que intenta cambiar paradigmas políticos y sociales, seguir reviviendo discusiones pasadas no nos lleva a resultados positivos. Creo en el debate y la autocrítica, pero es necesario encontrar un punto de síntesis para avanzar y responder a las demandas de la sociedad argentina en este momento, si no quedás disociado de lo que la sociedad espera de cualquier dirigente político.

El peronismo debe reflexionar sobre qué modelo de sociedad y país ofrecerá a los argentinos en la etapa post Milei, teniendo en cuenta que la Argentina popular será diferente a la que dejó el gobierno de Alberto Fernández.

Debemos completar nuestra visión sobre el mundo del trabajo y dialogar con aquellos trabajadores que no están representados en la discusión política, que son el 45%. De otra manera, somos un partido que cree en los trabajadores, pero que no le habla a los informales. Hay mucho por pensar y construir hacia adelante, más allá de enredarse en discusiones pasadas que ya no nos benefician como espacio político.

Alejandro Gomel (AG): Pensando en el futuro, algunos sostienen que con Axel Kicillof se empieza a ver una actitud muy similar que la que se tuvo con Alberto Fernández en cuanto a comenzar a encorsetarlo. ¿El peronismo bonaerense puede caer en eso?

Entiendo que existen tensiones dentro del PJ en la provincia de Buenos Aires, pero creo que hay vías de comunicación entre los actores involucrados para resolver estas tensiones de manera adecuada. Sin embargo, la resolución de estas tensiones no resuelve los problemas más profundos que enfrentamos.

Lo más importante es saber cuál es la dirección que el peronismo tomará para las elecciones intermedias y generales. Personalmente, reconozco que durante la gestión de Alberto Fernández, los salarios no lograron recuperar su poder adquisitivo, a pesar de haber reducido significativamente la desocupación.

Según Agustín Rossi, el ex candidato presidencial Sergio Massa fue disruptivo políticamente.

Es necesario repensar la distribución del ingreso en Argentina. Si los ingresos totales son 100 y los trabajadores reciben 35, mientras que el sector empresarial obtiene otros 65, ¿no deberíamos quitarle esos 15 restantes al sector capitalista para mejorar la distribución del ingreso? No es una cuenta tan difícil.

Este es un debate que nuestro espacio político debe abordar, aunque seguramente no será bien recibido por el poder económico concentrado del país. ¿Estamos dispuestos a enfrentar este desafío? Debemos considerar la posibilidad de legislar el artículo que establece que los trabajadores deben compartir las ganancias con las empresas.

Entonces, vale preguntarse: ¿Quién genera realmente la riqueza en Argentina? ¿Los monopolios o los trabajadores? Claramente estos últimos, porque si tenés capital y nadie lo trabaja, pierde valor. Nuestra marcha partidaria dice “Combatiendo al capital”, pero hemos tratado de seducirlo y no nos ha ido bien. Es fundamental que el peronismo aborde estos debates hacia el futuro.

¿Y Sergio Massa representa algo de eso?

Sergio Massa representó varias facetas simultáneas durante la última etapa de la campaña. Su perfil, sin duda, fue disruptivo y contribuyó significativamente al aumento de los votos entre las PASO y la primera vuelta.

Pero no era el discurso que vos estás planteando. Podríamos decir que Cristina Kirchner elige a Scioli, luego a Alberto Fernández y, finalmente, selecciona a Sergio Massa. Es decir, cada vez más el corrimiento era a lo que podríamos llamar “seduciendo al capital".

Durante mi participación en su campaña presidencial, algunas de las medidas que adoptó Massa entre las PASO y la primera vuelta reflejaron una postura disruptiva y proactiva, por eso pasó del 22% al 37%. Por ejemplo, la propuesta de devolver el IVA a todos los productos de la canasta básica evidenció un enfoque keynesiano en política económica.

Ahora bien, ¿cuál será nuestro papel en este contexto? La Argentina post Milei plantea desafíos significativos, especialmente considerando el impacto social que dejará la derecha en el país. Milei acaba de decir que el hambre era un problema que lo iba a resolver la gente. ¿Cómo lo va a resolver? Hay un reconocimiento implícito de que hay hambre.

Entonces, todo esto va a necesitar una fuerza política que mire desde otro lugar. No podemos ir de vuelta al gobierno para decir “vamos a ver qué hacemos, a ver qué pasa". Y también lo digo a propósito para interpelar, no significa que todas las cosas que dije sean verdades absolutas, pero me parece que son debates que tenemos que dar.

