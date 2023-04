Morales y Manes avanzan en caminos bifurcados

Aunque ambos son parte integral de la UCR, los dos precandidatos a presidente del centenario partido transitan caminos autónomos.

Gerardo Morales, titular de la UCR y gobernador de Jujuy, sigue con actos y con la idea de fortalecer el partido pensando en las PASO nacionales ante el PRO mientras que Facundo Manes continuará con sus recorridas por el interior y se probará en mayo para ver hasta dónde puede llegar con sus intenciones de competir por la Casa Rosada en las internas de Juntos por el Cambio. Por su lado, según pudo saber PERFIL, Morales está preparando un Encuentro Programático de la UCR para el 14 y el 15 de abril en Córdoba, una de las provincias con mayor presencia de intendentes y armado territorial del partido.

La idea, cuentan cerca del precandidato presidencial, es “demostrar una UCR unida” con un sesgo marcado en el “federalismo y capacidad territorial”. Por ello estarán invitados los mandatarios locales cordobeses y gran parte de la plana mayor de la UCR. Las dos estrellas allí: el diputado Rodrigo de Loredo, quien por estas horas es presionado para que se integre a la boleta que liderará Luis Juez para gobernador y sea su vice, y el jefe del bloque en Diputados, Mario Negri.

Por su parte, Manes seguirá con sus giras por el interior. Estuvo en Neuquén hace dos semanas –justo cuando se dio el lanzamiento de Morales en un teatro céntrico– y hace unos días se lo vio con un grupo de intendentes bonaerenses de la UCR. Por ahora quiere “cuidarse de no mostrar un lanzamiento”, comentan cerca del neurocientífico. Está convencido de que la sociedad está enojada con la política y cree que esos actos son contraproducentes para cualquier candidato. En su equipo aseguran que esperará a mayo para ver cómo sigue el clima social y político. Y agregan que con Morales el diálogo es prácticamente inexistente y que no fue invitado al lanzamiento presidencial del jujeño. Cerca del titular de la UCR recuerdan que el diputado no acepta una interna radical contra Morales. Los caminos de ambos, por ahora, siguen lejos.