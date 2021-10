Moyano admitió que "hay malestar" ante la caída del poder adquisitivo

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, reconoció ayer que en la sociedad hay “malestar” con el Gobierno por la caída del poder adquisitivo, pero se mostró confiado en que el Frente de Todos remontará en noviembre las elecciones legislativas.

El ex titular de la CGT afirmó que el presidente Alberto Fernández “está haciendo lo posible para que los sectores menos pudientes puedan tener al menos un plato de comida”. Sin embargo, endureció el tono al sostener que “a lo mejor no es suficiente” la política económica implementada para evitar la caída del salario real frente al avance de la inflación, que este año superaría el 45%. “Vamos a ver si los salarios le ganan a la inflación. Es lo que se dice. Nuestros trabajadores están más o menos en línea pero falta el bono de fin de año, que es el que equilibra”, afirmó en declaraciones a AM 750.

“Estamos viviendo una situación que no se ha vivido en la historia del mundo y pareciera que estamos en los mejores momentos, porque los errores se destacan. Estamos viviendo una situación muy especial. Yo banco al Gobierno, estoy de acuerdo con lo que está llevando adelante”, sostuvo.

“Todos estamos preocupados por la inflación, por eso todo lo que sea mejorar el poder de compra de los trabajadores, de los sectores que no tienen trabajo, es importante, hay que valorarlo”, afirmó. “Por supuesto, a lo mejor no es lo suficiente que todos desearíamos que fuera, pero es un aliciente que está recibiendo la gente. Muchos de los que hoy están sin trabajo entienden la situación que se vive”, agregó.

Elecciones. Al ser consultado sobre la derrota del Frente de Todos en las PASO, Moyano analizó: “Hay un cierto malestar, no lo podemos negar. Eso hizo que algunos no fueran a votar y otros votaran a cualquiera, con un poquito de enojo. Pero ahora se dan cuenta de que si vuelve el poder dominante que tuvimos en el gobierno anterior, es perder todos los derechos del trabajador”.

Moyano contó que no fue a votar a Mar del Plata, pero anticipó que el 14 de noviembre sí concurrirá a sufragar, pese a que por su edad está exceptuado de la obligación de participar en las elecciones.

El dirigente consideró que no hubo “una pelea” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “En Estados Unidos quemaron el Capitolio, mataron a uno, fue un desastre y nadie se sorprendió porque es la cuna de la democracia y acá, porque renunciaron seis o siete ministros, parecía que se venía el mundo abajo”, concluyó.