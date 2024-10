Tras la confirmación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en Diputados, el presidente Javier Milei insistió en la discusión sobre los fondos destinados a las universidades y cometió un llamativo error por el que lo cruzaron varias figuras, incluyendo a la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho.

"Universidad Nacional de Rosario Alumnos: 85.000 Empleados: 10.500 ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...", cuestionó el mandatario en su cuenta oficial de X, sin percatarse de que la relación proporcional es a la inversa, y que realmente hay 1 empleado por cada 8 alumnos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al notar su error de cálculo, el presidente libertario corrigió en otro mensaje: "NOTA: Perdón por el error, son 1 empleado por cada 8 alumnos", momento en el que cometió otra equivocación, esta vez gramatical, al colocar "son" en lugar de "es".

"Me corren a mi que estoy terminando el secundario y el doctor en economía no sabe hacer una cuenta…", lo chicaneó la diputada opositora que fue cuestionada en incontables ocasiones por asumir el puesto de legisladora sin haber finalizado el secundario.

El exministro de Defensa Agustín Rossi se sumó a las repercusiones y añadió: "No era que nosotros no sabíamos sumar. Hiciste la división al revés Javier Milei. Que berreta, por favor".

Al respecto, la exlegisladora de Córdoba y ahora Concejal de Deán Funes, Tania Kyshakevych cuestionó: "Así manejas el país? Si hay 85 mil alumnos y 10.500 empleados quiere decir que hay 8 alumnos para 1 empleados".

"Menos mal que para el gobierno de Javier Milei el problema de la educación es que los niños y niñas no entienden lo que leen. No sabe dividir. #MileiBurro", sumó la diputada de UxP Blanca Osuna.

Qué celebra Milei

El periodista Sergio Chouza también se sumó al cruce y acotó: "Yo no soy Presidente como usted, así que no me permito objetarlo, pero...10.500/85.000 = 8 ?????".

"Dividió al revés el señor Presidente Javier Milei. Otro ejemplo de por qué es tan importante defender la educación pública universitaria", agregó también el conductor y periodista Diego Iglesias de parte de los medios de comunicación.

La respuesta del rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Me parece patético"

A partir del error del mandatario, donde se hizo mención a la Universidad Nacional de Rosario, el rector de a institución, Franco Bartolacci, quien también apareció en el polémico mensaje del presidente, habló al respecto en LN+ y expresó: "Me parece patético el nivel del debate".

"Tenemos alrededor de 10.500 empleados, estamos hablando de personal docente y no docente", comentó y detalló que el personal no docente es "alrededor de 2.000", mientras que los 85.000 estudiantes corresponden a quienes cursan carreras de grado.

"Después no lloren DDHH y lesa humanidad": el retuit amenazante de Milei a los universitarios y el cruce de Lousteau que recordó a Alfonsín

Consultado sobre el mensaje, el rector de la UNR respondió: "Por el momento que estamos pasando, prefiero clavar los ojos más allá de la infamia". En esa línea, expresó que Milei "miente consciente e intencionalmente" porque sólo "aspira al desfinanciamiento del sistema” educativo público.

"Es imposible contestar todas las afirmaciones que injusta y falazmente se hacen todos los días para generar una especie de manto de sospecha que desprestigie lo que sucede en la universidad y eso fundamente el desfinanciamiento", indicó luego Bartolacci en diálogo con Ariel Lijalad para radio El Destape.

AS/ff