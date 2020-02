"No es justo quedar afuera" de la causa de Iron Mountain, dicen familiares de víctimas

Familiares de las víctimas del incendio de Iron Mountain comenzaron a reunirse esta mañana frente a la Cámara de Casación para pedir ser aceptados como querellantes en la causa que investiga la muerte de 10 personas.

"No es justo quedar fuera y enterarse por la tele quién fue el responsable de que nuestros hijos no vuelvan a casa", dijo Miriam, madre de Sebastián Campos, un bombero que perdió la vida en ese incidente ocurrido el 5 de febrero de 2014.

"Estamos acá porque nos quieren sacar de la causa, y en Casación nos reciben hoy en audiencia para decidir si podemos continuar o no", añadió a Télam "Mimí".

"Hoy es decisivo para nosotros, porque si continuamos podríamos saber qué va sucediendo y seguir cómo avanza la Justicia en nuestra causa para los 17 procesados", señaló la mujer desde la puerta de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional ubicada en Talcahuano 612.

"Es muy importante porque, de otra forma, nosotros, familiares y víctimas de este desastre no tendríamos acceso a la causa, miraríamos desde afuera el juicio y para nosotros, que hemos perdido hijos, no es justo mirar desde afuera quién fue y saber por la tele quién fue el responsable de que nuestro hijo no vuelva", concluyó.

Archivo | El depósito incendiado se dedicaba a la gestión de archivos

Campaña viral

En este contexto, pidieron que se los acompañe en las redes con el hashtag #JusticiaPorIronMountain y se compartan las publicaciones de los legisladores y legisladoras que estarán respaldando el pedido. Por el delito de "incendio culposo seguido de muerte", en marzo de 2018 el juez en lo criminal Pablo Ormaechea procesó, sin prisión preventiva, a 12 ex funcionarios del gobierno porteño: Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael Roldán.

También fueron procesados cuatro directivos de la empresa y un encargado de la seguridad, en todos los casos con embargos multimillonarios de sus bienes pero sin prisión preventiva.

El incendio del depósito de la multinacional, ubicado en Azara y Jovellanos, se produjo la mañana del 5 de febrero de 2014 y, mientras las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar procuraban extinguir el fuego, una pared de alrededor de 10 metros de altura se derrumbó hacia la calle.

En el episodio murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, y Pedro Baricola, y, 12 días después, falleció también Facundo Ambrosoni.