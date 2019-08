“Octubre no es imposible”, entre la fe y el plan para llegar firmes a diciembre

por Gabriel Ziblat

“Octubre no es imposible” ya suena como un mantra dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Algunos porque profesan una fe inquebrantable y no pierden las esperanzas. Otros, en cambio, porque están convencidos de que tener ese objetivo en la mira es fundamental para mantener la fortaleza del Gobierno y llegar lo mejor posible al final del mandato.

De una forma u otra, esta semana se pondrá en marcha de nuevo el equipo de campaña que tiene su centro de operaciones en Balcarce y avenida Belgrano. Marcos Peña canceló la semana pasada todo lo relativo a lo electoral (por lo menos tenían una reunión por semana) para seguir de cerca los avatares del dólar. Este lunes, ya empezarán a planear los pasos a seguir para que efectivamente octubre no sea imposible. Además, esta semana vuelve al país Jaime Duran Barba (ver aparte) y con él definirán la estrategia para este nuevo panorama.

¿En serio creen que se puede llegar al ballottage en octubre?, indagó PERFIL a diferentes voces del espacio. “No es imposible”, fue la respuesta más escuchada. Empiezan con cálculos matemáticos, nivel de participación, votos que se suman de otras fuerzas, volteretas de votantes de los Fernández que quisieron castigar a Macri, pero ahora se asustaron, etcétera. Los alienta en que la primera semana tuvieron un importante aluvión de nuevos fiscales que se sumaron a través de las plataformas digitales. “Llegaron a ser 30 por hora”, dicen.

El problema que tienen es que todas las máximas con las que venían trabajando hoy son cuestionadas por ellos mismos. “El Frente de Todos llegó a su techo”, aseguran. ¿Y si hay un voto a ganador que se les suma en octubre? “Con mayor participación nos beneficiamos y ellos pueden bajar”. ¿Y si esta vez esos votantes no van mayoritariamente para el oficialismo? Y además, ¿un escenario de mayor inflación no puede incluso hacerte perder votos? Son todas dudas que no apaciguan a los más confiados.

En un segundo grupo están los que planean que octubre debe estar en la mira con el objetivo de consolidar al gobierno de Macri y recién en última instancia como un verdadero desafío de poder llegar al ballottage. De hecho, hay funcionarios que se imaginan una secuencia de tres etapas. Primero, equilibrar el dólar y consolidar la gobernabilidad. “Afirmar la presencia, llenar el vacío. Acá hay un Presidente”, esa era la lógica que se quiso instalar el lunes, pero luego se debió ratificar en las apariciones de Macri en la semana. El desafío es que ya nadie dude de que su gobierno llegará al 10 de diciembre. La segunda, sostienen, debería apuntar a consolidar Cambiemos. Más de un dirigente oficialista ya asumió un escenario de derrota a nivel presidencial, pero cree que es fundamental consolidar un bloque de oposición que no permita que el Congreso tenga un dominio hegemónico del peronismo. En la tercera etapa, la mira debería estar puesta en consolidar los legados de la administración Macri, hoy completamente tapados por la crisis. Enumeran el manejo del Estado, la austeridad en las cuentas, la relación con la Justicia, las libertades en todos los ámbitos. “Si llegamos incendiados es mucho más difícil”, reconocen. Recién después de cumplidas esas etapas consideran que se puede pensar en si hay chances de ballottage.

Duran Barba vuelve esta semana

Jaime Duran Barba vuelve. Si bien su viaje a Ecuador habilitó todo tipo de rumores, suspicacias y pases de factura atragantados, el asesor presidencial regresará mañana a la Argentina. Su objetivo es retomar las funciones como consultor, dentro de un gobierno que sigue groggy.

Para sus históricos adversarios internos, Duran Barba es el responsable del derrumbe. Pero la permanencia de Marcos Peña como jefe de Gabinete es garantía de continuidad en el oficialismo para el gurú. Para el macrismo, sin embargo, no existe ni siquiera el mediano plazo. La caída en las PASO abrió un Vía Crucis de vivir día a día, hasta el 27 de octubre.

El jueves pasado, Duran Barba y su socio Santiago Nieto partieron desde Ezeiza rumbo a Ecuador. La viralización del video disparó versiones de ruptura y despido. Cerca del asesor lo niegan rotundamente. En Casa Rosada, también. Según averiguó PERFIL, el consultor fue al casamiento de su sobrino, que hoy se realizará. Después de ese compromiso, Duran Barba volverá de inmediato a la Argentina. ¿Retomará el mando de la campaña? Se develará en breve. Su intención es esa.

Sin demasiadas opciones, el macrismo pretende dar pelea electoral. ¿Con qué estrategia? Tras haberle echado la culpa de la disparada del dólar a los votantes y al kirchnerismo, Macri pegó un giro y anunció una serie de medidas.