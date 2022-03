Omar Maturano: "El cambio generacional en el sindicato se tiene que dar, la nuestra es una impronta vieja"

El titular del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil tras la reunión con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. "La reunión tardó 25 a 30 minutos, trajimos una solicitud y nos dijeron que la próxima semana ya se puede reanudar el servicio Cañuelas-Olavarría, de Olavarría después de que se presente la pericia puede funcionar hasta Bahía Blanca y el servicio va a ser reestablecido", anticipó.

F: ¿Era necesario para poder reanudar la semana próxima este ramal que no estaba operable, que se tuviera que hacer un paro y dejar a la gente sin transporte ferroviario durante unas horas a la mañana?

Si se ve el resultado que obtuvimos hoy, sí. Esto no depende de los trabajadores, depende del gobierno y también depende de la justicia. Acuerdese usted que nosotros no prestamos servicio de Retiro a Tigre ida y vuelta porque se había ocupado un obrador ferroviario y si se ocupa el obrador no se puede hacer las obras en las vías, no habían tomado gente. Nosotros tomamos la decisión y salíamos de San Isidro, estuvimos 15 días sin poder conducir un tren.

F: Le entiendo lo que dice, a juzgar por el resultado la medida fue eficaz, la pregunta es si el entendimiento con quien decide acceder a lo que usted reclamaba no hubiera sido mejor para todo el mundo hacerlo sin la necesidad de dejar a una enorme cantidad de personas sin poder ir a trabajar

Seguro, pero bueno, nosotros representamos a los trabajadores, 100 trabajadores se iban a quedar sin trabajo, sin trabajo no funciona. Esa medida le cae mal al periodismo, le cae mal a los funcionarios, por eso teníamos la última decisión. Pasaron 15 días esperando, esperando.

F: Omar, una pregunta más, ¿Es correcto que usted está preparando el lanzamiento de la Unión General de Trabajadores de Transporte juntando a la UTA, a los colectiveros? ¿Cómo imagina ese relanzamiento?

Eso se va a hacer el día 5, vamos a juntar los gremios de transporte, haremos una unión nuevo, que tendrá otras características y por ahí no tiene la estrategia que tiene

F: ¿Qué opina usted de este cambio generacional que se viene produciendo? Ayer en el programa hablábamos con el periodista Carpena, especialista en temas sindicales, que está dando no solamente Caló, Barrionuevo, en comercio también se propone un cambio, ¿Hay una revolución generacional y que los grandes sindicalistas que orillan los 80 años están dejando su lugar por primera vez?

El cambio generacional se tiene que dar, no solamente en cuestiones sindicales. Este mandato va a ser el último y después quedarán las generaciones nuevas, así tiene que ser también en la política y en los empresarios, en los periodistas, los jueces. El cambio generacional tiene que ser en todos lados. No podemos seguir, gente ya mayor, de por vida en los estamentos de poder. Acá vemos los empresarios, no pueden tener 90 años, los compañeros sindicalistas. Estoy de acuerdo en que hay que cambiar, que venga gente nuevo, con nueva impronta. Estoy de acuerdo con que la nuestra es una impronta vieja, que pasó en el tiempo, pero es acá y en todos los lugares, no solamente en el sindicalismo.

F: Una reflexión suya sobre Luis Barrionuevo. ¿Cuál es su visión del papel que tuvo Luis y el que debería seguir teniendo?

Yo creo que es un compañero, de gran valor, que llegó al sindicalismo, que gustó, con errores y aciertos. Seguirá cumpliéndolo y seguirá estando lo que sea necesario. Estará mientras la gente lo siga eligiendo.