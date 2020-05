Para la oposición, el plus legislativo está disociado de la realidad

por Daniela Mozetic

Pasaron más de cuarenta días de aislamiento y el Congreso todavía no logró sesionar, pero sus empleados cobrarán un plus salarial que podría alcanzar hasta 70 mil pesos por prestar servicio en tiempos de pandemia. La resolución que firmaron en conjunto Cristina Kirchner y Sergio Massa, titulares de ambas cámaras legislativas, generó una andanada de críticas de dirigentes de la oposición que hablaron de una “decisión inconsulta” y pidieron dejar sin efecto el beneficio.

“Mientras a todos los empleados que aún conservan sus ingresos les recortan el salario, Cristina Kirchner acuerda un aumento de hasta 69 mil pesos para empleados del Congreso. No solo no se recortan sus ingresos sino que se ríen en la cara de la gente”, cuestionó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ex ministra durante la gestión de Mauricio Macri pero también ex diputada durante varios mandatos.

Los senadores de Juntos por el Cambio también criticaron con dureza la decisión del oficialismo. “La medida resuelta por las autoridades de ambas cámaras no puede estar más disociada de la realidad que está viviendo la sociedad”, señalaron en un comunicado los senadores Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Esteban Bullrich, Pamela Verasay y Gladys González. Desde la Cámara baja se sumaron los radicales Fabio Quetglas, Ricardo Buryaile, Alvaro de Lamadrid y Gustavo Menna, entre otros.

La diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti salió a responderle a Bullrich y, a través de las redes sociales, le preguntó: “¿No estás harta de vos misma? No es un aumento, es un plus especial por la pandemia para aquellos trabajadores que cumplen tareas esenciales y deben concurrir exponiéndose al contagio de ellos o sus familias. Basta de agitar fantasmas! A dónde vas?”.

El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas a aquellos empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena. El beneficio contempla desde el 20 de marzo hasta el 10 de mayo inclusive, lo que, multiplicado por el valor del módulo, –$ 169,73–, da un total cercano a los $ 70 mil.

En la resolución que se conoció el último jueves, se justifica que “se resulta oportuno reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento mínimo y esencial del H. Congreso de la Nación mediante el otorgamiento de un adicional de excepción, teniendo en cuenta la particular situación coyuntural”. Con este planteo se aclara que solo serán los trabajadores de ambas cámaras los que reciban el beneficio, y no será para legisladores ni para quienes tengan cargo de directores, subdirectores y jefes de departamento.

Primer juicio político por liberar presos

Mañana, Sergio Massa presentará el primer pedido de juicio político contra un juez en el marco de las liberaciones y prisiones domiciliarias que los magistrados vienen realizando por el avance del coronavirus y la amenaza de un contagio masivo en el sistema carcelario. El primero de los tres procesos en carpeta será contra el juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun. Según el escrito, liberó en las últimas semanas a 13 detenidos acusados de delitos graves, entre ellos, Néstor Luis Ibars, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una niña con retraso madurativo, beneficiado con domiciliaria.

Las causales de la presentación impulsada por Massa y los legisladores bonaerenses Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge D’Onofrio son violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión de graves irregularidades, por lo que se pedirá su suspensión preventiva y su apartamiento del juzgado hasta tanto se dicte sentencia de jury.