Para Massot, Carrió es "muy nociva": "Hay que prestarle menos atención"

El director del Banco Ciudad y ex diputado nacional, Nicolás Massot, aseguró hoy que existe "un núcleo de coincidencias muy claro" entre los dirigentes de Juntos por el Cambio y subrayó que Elisa Carrió es "muy nociva" para algunas cosas.

"Dentro de Juntos por el Cambio podemos tener distintos estilos de liderazgo, pero eso convive con un núcleo de coincidencias muy claro", indicó Massot en diálogo con el programa "Lado P", que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia.

En ese sentido, sostuvo que "Carrió es una dirigente muy valiosa en algunas cosas, y muy nociva con otras", al tiempo que precisó que saben "quién es y cómo usa la información".

"Es la misma persona que decía que Macri era un contrabandista y Massa un narcotraficante. Dijo que se jubilaba y hoy va por una banca en el Congreso. Yo no la entiendo y creo que ella no contribuye a lo que tenemos que hacer", manifestó el dirigente político cercano a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Asimismo, en referencia a la ex diputada, Massot remarcó: "No entiendo cuál es el sentido de inventar cosas que no son reales. Hay que prestarle menos atención a las declaraciones de Carrió y buscar nuevamente la atención de nuestro electorado".

"Hay algunos que consideran que el problema es el otro, y otros consideramos que el problema es en conjunto y la solución es entre todos. Bienvenido sea que existan primarias y que la ciudadanía termine decidiendo qué ideas quiere defender", señaló.

Massot añadió que tienen que "encontrar maneras de seducir a ese 15 por ciento del electorado" que los "votó en 2015" y los "dejó de elegir cuatro años después".

Por último, subrayó que "María Eugenia Vidal es una de las pocas dirigentes que tiene proyección nacional" y manifestó su deseo de que la ex gobernadora "continúe en la provincia de Buenos Aires" y sea candidata allí.

