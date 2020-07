El otro pico de la cuarentena: 40 puntos de rating en los anuncios de Alberto Fernández

Hacía mucho que la televisión no lograba un nivel tan alto de encendido. La pandemia lo hizo. Desde que el Coronavirus llegó a la Argentina, los noticieros vienen siendo muy beneficiados con la suba de rating. En este contexto, las conferencias de Alberto Fernández, coparon la atención del televidente desde el primer anunció de la cuarentena en marzo.

Hoy, el anunció de la nueva etapa que va desde el 18 de julio al 2 de agosto, volvió a genera interés en la gente. Desde Olivos y nuevamente en vivo, Fernández hizo casi 40 puntos de rating acumulado entre todas las señales de TV abierta y canales de noticias.

La siguiente etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus se anunció en conferencia a las 13.07 en la residencia presidencial de Olivos. Fernández contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.



Alrededor de las 14, el envío desde Olivos alcanzaba ya un pico de 39.6 puntos

Detrás de los mandatarios, con una imagen de tono futurista y reminiscencias a la serie Black Mirror, fueron tomando la palabra por videollamada los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Río Negro, Arabela Carreras; y de Chaco, Jorge Capitanich. Los rostros de los tres gobernadores, detrás de Fernández, Larreta y Kicillof, llamaron la atención por aparecer en unos cubículos que no tardaron en ser asociados en las redes a modo de chiste, con la metodología de seguridad que muchos edificios emplean con porteros virtuales.

Según informó Telam y de acuerdo con la cuenta especializada @RealTimeRating, poco después de haber iniciado la conferencia ya acumulaba 36.1 puntos, con 19.4 aportados por las señales de TV abierta y otros 16.7 por los canales de noticias del cable.



“A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación”, dijo Fernández. La exposición incluyó la reproducción de un video donde se pidió extremar los cuidados personales.

"Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y empezar enfocarnos a las cosas que nos hacen falta.Siempre supimos que tenemos que afrontar una lucha larga, que no es simple, que sabemos cuándo empezó pero no cuando termina. Que en otros lugares ha habido marchas y contramarchas.La mayor preocupación que siempre tuvimos fue que el sistema de salud esté preparado para afrontar los casos que se aparecían.Estamos en una situación buena, para no pecar de optimistas", agregó Fernández