Por el coronavirus hay 109 distritos bonaerenses que pidieron auxilio para pagar los sueldos

por Rosario Ayerdi

Los números en rojo de los municipios de la provincia de Buenos Aires acelerados por una fuerte caída en la recaudación por la crisis que ocasiona el avance del coronavirus y el aislamiento hacen que muchos distritos que deben pagar los salarios de abril, no puedan hacerlo. La cifra es aún más alarmante de la esperada: De los 135 intendentes, 109 pidieron fondos al gobierno de Axel Kicillof para afrontar el gasto en sueldos.

Son 61 distritos gobernados por el Frente de Todos y 48 comandados por Juntos por el Cambio los municipios a los que se asistirá a través del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal creado por el gobernador Axel Kicillof con recursos provinciales y nacionales para salir en auxilio de los municipios.

El Frente de Todos gobierna 71 municipios, de los cuales 61 recibirán ayuda. Municipios como Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown aún no solicitaron ayuda, aunque van a tener que recurrir al fondo para los sueldos de los próximos meses. La Matanza, que contiene a más de un millón de habitantes, tampoco pidió ayuda. Por su superávit, es uno de los pocos distritos que puede garantizar el pago de salarios por algunos meses más en caso de que la caída de la recaudación se extienda.

De los 61 distritos que gobierna Juntos por el Cambio, solo siete no requirieron asistencia para afrontar el pago de salarios que deben hacer en pocos días. Uno de los que no solicitó recursos para abonar los salarios de abril es el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Al igual que la mayoría de los peronistas que podrán cumplir con las obligaciones ahora, ya el próximo mes no las podrá afrontar.

Después de distintas evaluaciones del ministerio de Hacienda bonaerense conducido por Pablo López, se definió que 48 de estos municipios recibirán asistencia del fondo social. “Se le está girando dinero al 90 por ciento de los municipios de la oposición”, responden desde el gobierno bonaerense ante la crítica de los intendentes opositores que denuncian la discrecionalidad del envío del dinero. El jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, fue el más crítico.

Hoy el Gobernador mantuvo un encuentro con intendentes del oficialismo en donde garantizó que todos los municipios recibirán ayuda. Del encuentro participó también Máximo Kirchner, encargado de llevar la voz de Alberto Fernández. El jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos detalló que el Presidente aseguró que no descuidará los distritos bonaerense, sobre todo los del conurbano en donde viven los sectores más vulnerables. Máximo habló de la importancia de continuar con un control estricto del aislamiento en estas zonas en donde la asistencia del Estado se incrementará en las próximas semanas.

Ante la posibilidad de que el próximo mes otros municipios se sumen a los 109 que solicitaron recursos ahora, El Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal podría ampliarse de $ 8.000 millones a $ 12.000 millones. De todos modos, muchos intendentes aseguran que este monto tampoco alcanzará.

RA / DS