Quién es El Presto, el youtuber que amenazó a Cristina Kirchner

El periodista Eduardo "El Presto" Prestofelippo, director del portal Data 24, amenazó de muerte esta semana a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El hecho generó repudio y hasta una denuncia formal al área de cibercrimen de parte del abogado Gregorio Dalbón. El joven aseguró que la mandataria "no va a salir viva del estallido social" y le dijo: "Te queda poco tiempo". Junto a una foto de la expresidenta, en su cuenta de Twitter afirmó: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO".

Los mensajes de este tipo contra la administración actual y otros dirigentes, como Horacio Rodríguez Larreta, se repiten en sus redes. “Che inútil Alberto Fernández... te están reclamando de todos los sectores. Yo que vos, me dejo de joder. Levanto el confinamiento y adelanto elecciones. Total, ya sabés que se van a ir escupiendo sangre POR SOBERBIOS y SORETES”, escribió días atrás. “El kirchnerismo es una enfermedad mental”, agregó poco después.

Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron.



TE QUEDA POCO TIEMPO pic.twitter.com/EpxH0uqXpT — El Presto (@ElPresto2Ok) August 27, 2020

El comunicador cordobés también llamó a asistir a la protesta del 17A, que se realizó frente al Congreso en contra de la reforma judicial. En Facebook, prometió a sus seguidores que se evitaba el avance el proyecto, la Cristina Kirchner iría presa. "Una vez más depende de la ciudadanía salvar el alma de la República", expresó. En uno de sus más recientes videos, se refirió al contexto social de la pandemia como una "debacle" y auguró "un estallido social para las próximas semanas".

Pero eso no es todo. El año pasado, el partido que postuló a José Luis Espert para la presidencia anunció que Prestofilippo iba a ser candidato a primer legislador en Córdoba. Según recordó en aquella época La Izquierda Diario, aunque se presenta como periodista, suele mostrar en sus redes videos “xenófobos, racistas y machistas y mal hablados” con títulos como “Haga patria, mate un chorro”, “El curro de los derechos humanos” o “¿Nos gobierna China?”.

He formulado formal denuncia a cibercrimen por las amenazas a la Vicepresidenta de la Nación.



Será ahora el MPF de Cibercrimen quien deberá actuar en consecuencia y tomar las medidas que el elevado criterio de los profesionales sepan disponer contra EDUARDO PRESTOFELIPPO. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) August 28, 2020

En ellos afirma que no debería existir la libertad sindical y que el Estado tiene que dejar de mantener vagos. De acuerdo a sus dichos, las mujeres que pelean por el aborto no son más que “estúpidas que nunca abrieron un libro, histéricas que gritan y no dejan hablar al que piensa distinto”.

El comunicador de 28 años se describe a sí mismo en su cuenta de Twitter como: "Periodista. Director de @data24ok. Las frases pueden HERIR SU SENSIBILIDAD, pero si limitamos nuestras críticas limitamos nuestra inteligencia". En el portal en cuestión, se describe como: "Sitio de noticias FEDERAL. Con más de 600 mil lectores al mes".

AB/FeL